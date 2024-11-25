Спецпрокурор подав клопотання, щоб припинити справи проти Трампа

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Спеціальний прокурор Джек Сміт подав клопотання про зняття федеральних звинувачень проти обраного президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters, Forbes, NBC News.

Спеціальні прокурори погодилися, що справи не встигнуть завершити та передати до суду до інавгурації Трампа у січні 2025 року. Речник Трампа Стівен Ченг назвав цей крок «головною перемогою верховенства права».

Звинувачення проти Трампа у приховуванні секретних документів відхилили у федеральному суді Флориди на початку цього року, і в понеділок команда спецпрокурора Сміта відмовилася від апеляції на це рішення, хоча Сміт сказав, що все ще оскаржує звільнення співобвинувачених Трампа.

Таке рішення повʼязано з тим, що у конституції США йдеться: чинні президенти не повинні зазнавати кримінального переслідування

За кілька днів після перемоги Трампа прокурори почали вивчати, як закрити справу про імовірне втручання Трампа у вибори 2020 року, пише Reuters.

У США це перший випадок, коли людина, проти якої були кримінальні справи, виграла президентські вибори.

Справи проти Трампа

Проти Трампа порушено чотири справи — про змову з метою скасування результатів виборів і роль Трампа у штурмі Капітолія, про зберігання Трампом секретних документів, про його ймовірну спробу змінити результати президентських виборів у штаті Джорджія, а також про виплату порноакторці Стормі Деніелс $130 тисяч, щоб вона мовчала про секс із ним.

30 травня 2024-го суд присяжних у Нью-Йорку визнав Трампа винним за всіма 34 пунктами обвинувачення у справі про фінансові махінації під час виплат порноакторці Стормі Деніелс.

Вирок Трампу мали оголосити вже 18 вересня цього року. Однак його адвокати звернулися з проханням перенести дату, стверджуючи, що винесення вироку у вересні могло вплинути на його передвиборчу кампанію. За їхніми словами, покарання колишнього президента в розпал його кампанії з повернення до Білого дому було б рівнозначним втручанню у вибори.

Суддя Верховного суду штату Нью-Йорк Хуан Мерчан погодився із цим і пояснив, що суд є неупередженим і аполітичним.

12 листопада суддя штату Нью-Йорк призупинив на тиждень розгляд справи новообраного президента США про виплату за мовчання порнозірці.

До цього часу прокурори повинні були надати судді нову інформацію про те, чи переобрання Дональда Трампа на новий термін президента США вплине на винесення вироку.

Частковий імунітет Трампа

Верховний суд 1 липня відхилив рішення Федерального апеляційного суду, який раніше постановив, що Трамп не має права на президентську недоторканність у справі про його причетність до штурму 6 січня.

Президенти США справді мають імунітет для своїх офіційних дій, але це не поширюється на їхні особисті дії. Судам тепер доведеться визначати, які дії Трампа були офіційними, а які ні.