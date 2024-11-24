Південна Корея виділить $6 мільйонів для ініціативи «Зерно з України»

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Melissa Askew / Unsplash

Південна Корея заявила, що виділить $6 мільйонів для ініціативи «Зерно з України», щоб наступного року забезпечити продовольством країни, вразливі до голоду та посухи.

Про це пише Yonhap.

Під час засідання щодо ініціативи «Зерно з України» другий заступник міністра закордонних справ Канг Ін Сунь наголосив на готовності Південної Кореї зміцнити глобальну співпрацю, щоб уникнути глобальної продовольчої кризи.

Зернова ситуація

17 липня 2023 року Росія оголосила про вихід із «зернової угоди». Поки діяли домовленості, судна з українським зерном ішли до міжнародних вод Чорного моря, уникаючи мінних районів, а потім погодженим морським гуманітарним коридором до Стамбулу. Судна, що прямували до українських портів і з них, перевіряли групи, до яких входили російські, турецькі, українські інспектори та інспектори ООН. Це дозволило врегулювати зернову ситуацію у світі.

Уже 19 липня російські війська атакували портову інфраструктуру Одеси й області, поціливши в зерновий та олійний термінали. Після цього Росія почала систематично обстрілювати зернову інфраструктуру України.

Наприклад, у вересні цього року російські війська завдали ракетного удару в Чорному морі по цивільному судну з пшеницею для Єгипту.

У листопаді 2023 року в Києві пройшов другий міжнародний саміт «Зерно з України» (Grain from Ukraine), у межах якого залучили $100 мільйонів для експорту українського зерна. «Зерно з України» (Grain from Ukraine) — це гуманітарна продовольча програма, яку запустили 26 листопада 2022 року в 90-ті роковини початку Голодомору 1932–1933 років. Її мета — постачання збіжжя до найбідніших країн Африки.