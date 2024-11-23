У Греції невідомі зірвали акцію пам’яті жертв Голодомору — постраждав український дипломат

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У грецькому місті Мандра група людей з комуністичною символікою напала на представників української громади, які влаштували захід пам’яті жертв Голодомору.

Про це повідомив священник Української церковної спільноти святого Миколая Української греко-католицької церкви в Греції Ігор Посоленик.

Він розповів, що українці — переважно жінки та діти — зібралися біля пам’ятника Тарасу Шевченку в Мандрі. Тоді до них підійшла група людей із червоними прапорами. На відео видно, що вони викрикували гасла, також лунали вибухи.

«Зі свідчень учасників, нападники перекрили доступ до пам’ятника і вдалися до агресивних дій. У хід пішли образи, погрози. Від насильницьких дій постраждав дипломат посольства», — розповів священнослужитель.

Посольство України в Греції зреагувало на інцидент. Там підтвердили, що внаслідок сутички дипломат зазнав травм. За даними відомства, акцію зірвали члени Комуністичної партії Греції.

«Ми закликаємо правоохоронні органи Греції оперативно розслідувати цей інцидент і притягнути винних до відповідальності. Вкрай важливо захистити право людей та громад вшановувати пам’ять про історичні трагедії без загрози залякування чи насильства», — заявили в посольстві.

Що таке Голодомор

Голодомор 1932—1933 років — це штучний масовий голод, який призвів до багатомільйонних людських жертв у сільській місцевості на території Української РСР. Тоді від голоду померли 7 мільйонів людей. В Україні та світі Голодомор сприймають як акт геноциду українського народу, інспірований урядом СРСР.

У 2006 році Україна визнала Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу.

2016 року Верховна Рада України звернулася до демократичних держав із проханням визнати Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу.

До початку повномасштабної війни в Україні низка держав уже визнали Голодомор геноцидом українців, зокрема Австралія, Грузія, Еквадор, Естонія, Канада, Колумбія, Латвія, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польща, США, Угорщина, Португалія, а також Ватикан.

У 2022—2023 роках процес визнання Голодомору геноцидом активізувався — це визнали Чехія, Бельгія, Молдова, Ірландія, Німеччина, Болгарія, Ісландія, Франція, Словенія, Велика Британія, Люксембург, Хорватія, Італія, 34 штати США, а також Європарламент і ПАРЄ.