В Ісландії вивергається вулкан — магма утворила тріщину в землі у декілька кілометрів
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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На півострові Рейк’янес в Ісландії, що розташований неподалік від столиці Рейк’явік, вивергається вулкан. Авіасполучення поки не припиняли, евакуювали відпочивальників на місцевому спа-курорті.
Про це повідомляють Reuters та Національне радіо Ісландії.
Жовтогаряча лава здійнялася у небо в ніч на 21 листопада. Перші ознаки виверження помітили лише за 45 хвилин до того, як магма, пробившись крізь земну кору, створила тріщину в землі довжиною близько 3 кілометрів, повідомила метеорологічна служба країни.
Раніше місцева влада попереджала про вулканічну активність. Магма накопичувалася під півостровом, де останнє виверження завершилося лише 6 вересня цього ж року. Втім, аномальної сейсмічної активності тоді не зафіксували.
Стихійне явище на Рейк’янесі поки не вплинуло на столицю, а попіл не розсіявся в стратосфері. Отже, авіарейси поки не скасовували. Однак курорт Блакитна лагуна з мінеральними озерами, розташований на півострові, евакуював гостей та закрився, повідомляє мовник Ісландії.
Неподалік розташоване рибальське містечко Гріндавік. До наказу про евакуацію в грудні 2023 року там мешкало близько 4 тисяч людей. Однак тепер населений пункт практично безлюдний через ризик повторних вивержень. Зараз немає ознак того, що гаряча лава тече в напрямку Гріндавіка.
Виверження на півострові Рейкʼянес у листопаді 2024 року — десяте з 2021 року. Учені припускають, що територія вступає в нову вулканічну еру тривалістю від десятків до сотень років.
- Цьогоріч вулкан в Ісландії вже вивергався кілька разів — зокрема у серпні, травні, березні. На початку лютого на півострові зафіксували значне підвищення сейсмічної активності, тоді теж було виверження. Перед цим чергове виверження вулкана на ісландському Рейкʼянесі розпочалося 14 січня. Жителів міста Гріндавік вдалося заздалегідь евакуювати. Відразу після початку виверження намагалися побудувати захисні дамби, щоб відвести лаву від Гріндавіка, але один із потоків таки досяг міста і підпалив кілька будинків.