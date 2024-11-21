Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт премʼєра Ізраїлю Нетаньягу та ексміністра оборони Галланта

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Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт премʼєра Ізраїля Біньяміна Нетаньягу і ексміністра оборони Йоава Галланта. Їх звинувачують у злочинах проти людяності та воєнних злочинах у секторі Гази.

Про це йдеться у заяві суду.

Суд заявляє, що злочини були скоєні щонайменше з 8 жовтня 2023 року до щонайменше 20 травня 2024 року — цього дня обвинувачення подало клопотання про ордери на арешт. Ордери на арешт мають гриф «секретно», щоб захистити свідків і гарантувати проведення розслідування.

Досудова палата МКС визнала, що підстави вважати, що Нетаньягу і Галланта навмисно і свідомо позбавили громадянське населення Гази предметів, необхідних для виживання — їжу, воду, ліки та медичне приладдя, а також паливо та електрику.

Нетаньягу і Галланта вважають відповідальними за «навмисне керівництво нападом на цивільне населення», використання голоду як методу ведення війни, за навмисне заподіяння шкоди здоровʼю, навмисні вбивства, атаки на цивільне населення Гази та інші злочини проти людяності.

У Заяві Міжнародний кримінальний суд зазначає, що рішення Ізраїлю про дозвіл або збільшення гуманітарної допомоги в секторі Гази часто було умовним — це вважають відповіддю на тиск міжнародної спільноти або прохання США. Кількість гуманітарної допомоги вважають недостатнім і кажуть, що цивільне населення не мало доступу до товарів першої необхідності.

Також МКС видав ордер на арешт командувача військовим крилом ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа, про смерть якого ЦАХАЛ повідомив у липні. ХАМАС заперечував його загибель.

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