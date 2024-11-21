Рада підтримала законопроєкт про добровільне повернення на службу тих, хто вперше пішов у СЗЧ чи дезертирував

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Верховна Рада прийняла в цілому № 12095 про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військову частину або дезертирував.

Про це пише нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Документ підтримали 253 депутати.

Він дозволяє продовжити військову службу тим військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військову частину або місця служби чи дезертирували, але потім добровільно прибули до місця проходження служби й висловили готовність продовжити військову службу.

Для таких військових поновлюються виплати зарплат, дія пільг і соцгарантій, а також надання всіх інших видів забезпечення.

Документ також передбачає, що розпочаті кримінальні проваджені за статтями 407 і 408 Кримінального кодексу України щодо таких військових не є підставою для відмови у продовжені військової служби.