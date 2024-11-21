Рада підтримала законопроєкт про добровільне повернення на службу тих, хто вперше пішов у СЗЧ чи дезертирував
- Автор:
- Оля Березюк
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Верховна Рада прийняла в цілому № 12095 про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військову частину або дезертирував.
Про це пише нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.
Документ підтримали 253 депутати.
Він дозволяє продовжити військову службу тим військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військову частину або місця служби чи дезертирували, але потім добровільно прибули до місця проходження служби й висловили готовність продовжити військову службу.
Для таких військових поновлюються виплати зарплат, дія пільг і соцгарантій, а також надання всіх інших видів забезпечення.
Документ також передбачає, що розпочаті кримінальні проваджені за статтями 407 і 408 Кримінального кодексу України щодо таких військових не є підставою для відмови у продовжені військової служби.
- В Україні у 2023 році зареєстрували 17 658 про СЗЧ і 7 883 провадження про дезертирство. За неповний 2024 рік (з січня по вересень) їх було 35 307 та 18 196 відповідно.
- У серпні 2024 року Рада ухвалила закон № 11322, який декриміналізує дезертирство та самовільне залишення частини (СЗЧ), якщо це відбулося вперше. А вже у жовтні суди у Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Закарпатській та Тернопільській областях у справах про СЗЧ винесли майже сто рішень не увʼязнювати військових, а дозволити їм повернутися на службу.