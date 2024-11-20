Гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вийшла. Її розробляли 15 років

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Після 15 років розробки творці офіційно презентували українську гру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Реліз переносили 6 разів, зокрема через початок повномасштабного вторгнення Росії. Команда також стикалася з кібератаками та зливами інформації.

«По-перше, хочемо привітати з релізом GSC Game World. Студія пройшла багато труднощів, але все ж закінчила гру. І ми зможемо нею тепер насолодитися», — написали розробники.

Команда GSC Game World написала, що надалі на гравців очікуватимуть оновлення, які включатимуть постійні покращення. Також зʼявиться безплатний внутрішньоігровий контент. Про план його виходу розробники розкажуть у грудні цього року.

«Це проєкт нескінченної любові та пристрасті всієї команди. Ми щиро віримо, що це відчувається в усьому — в рукотворному світі, в лабораторії та на макових полях; перший досвід викиду чи сутички з небезпечним кровососом; у процесі стильного перезаряджання вашого нового пістолета, або вперше побачивши Припʼять під місячним сяйвом. У грі є багато речей, якими ми неймовірно пишаємося», — зазначила команда GSC Game World.

Журналісти з The Gamer Guide вже оцінили гру. З оцінкою 9 з 10 вони відмічають, що S.T.A.L.K.E.R. 2 має захопливу атмосферу та сюжет, приголомшливий візуал і геймплей, який пропонує гравцям виклик.

«Найбільша спокуса — намагатися контролювати те, що ми не до кінця розуміємо. Але що ми робимо, коли стикаємося зі справді незрозумілим? Тікаємо, охоплені страхом, чи робимо крок уперед, керуючись цікавістю та непокорою? У Зоні кожна відповідь має свою ціну, і правда може виявитися найбільшою ціною з усіх», — зазначили розробники за кілька годин до виходу гри.