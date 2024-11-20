SpaceX ушосте випробувала Starship — на запуск приїхав Трамп

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Компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX провела успішне випробування Starship у штаті Техас, США. Однак цього разу спіймати перший ступінь ракети-носія Super Heavy за допомогою стартової башти не вдалося — його переправили на мʼяке приземлення в Мексиканській затоці.

Про це йдеться у пресрелізілі SpaceX.

Starship піднявся з майданчика Starbase, її приводили в рух усі 33 двигуни Raptor. Після підйому і відриву ступенів ракета-носій успішно перейшла до режиму зворотного розгону, щоб розпочати повернення до місця запуску.

Утім, на цьому етапі автоматична перевірка працездатності критичного обладнання показала, що стартова башта не «зловить» ракету. Тому її посадили в Мексиканській затоці.

SpaceX хотіла під час шостого випробувального польоту зафіксувати ракету-носій першого ступеня Super Heavy за допомогою «паличок» стартової вежі Starbase, як це було під час попереднього польоту Starship 13 жовтня.

Майже все інше йшло за планом — наприклад, верхній ступінь Starship заввишки 50 метрів, який називається Starship або просто «Корабель», успішно повторно завів один зі своїх двигунів у космосі, демонструючи можливості, які знадобляться під час орбітальних місій у майбутньому. До того ж «Корабель» сьогодні пережив свою зворотну подорож крізь атмосферу Землі цілим і впав в Індійський океан.

На тестовому запуску був присутній і обраний президент США Дональд Трамп, що підкреслило його звʼязки з Ілоном Маском. Перед запуском Трамп написав, що прямує до «великого штату Техас, щоб подивитися на запуск найбільшого обʼєкта, який будь-коли піднявся не лише в космос, але й просто піднімався із землі», і побажав Маску успіху.

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Як проходили польоти Starship

Starship — це двоступенева багаторазова ракета-носій, розроблена SpaceX для транспортування вантажів і пасажирів. Її мета — забезпечити доступні польоти в космос, включно з місіями на Місяць, Марс і за межі земної орбіти. Перший ступінь ракети — Super Heavy — це потужний ракетний прискорювач, що забезпечує запуск із Землі й оснащений двигунами Raptor. Другий ступінь — Starship — космічний апарат, який виконує основну місію (він доставлятиме вантажі, супутники або людей на орбіту і повертатиметься на Землю).

Перший тестовий запуск Starship на ракеті-носії Super Heavy відбувся у квітні 2023 року. Під час відділення ступенів сталися неполадки, тож політ вимушено завершили. Другий запуск був у листопаді 2023 року й тривав довше за перший. Тоді перший ступінь успішно відʼєднався від другого, але звʼязок з космічним кораблем несподівано перервався. Корабель вибухнув — спрацювала система самоліквідації.

Третій запуск був більш вдалим — 14 березня 2024-го корабель досяг космосу. Запуск і політ пройшли за планом — Starship після старту зі штату Техас відʼєднався від надважкої ракети Super Heavy, вимкнув і ввімкнув двигун у польоті, досяг Індійського океану і пройшов атмосферу на гіперзвукових швидкостях. Перед приводненням Starship втратив звʼязок і впав в океан. Увесь політ тривав близько 50 хвилин. Для SpaceX це був дуже вдалий тест, оскільки політ майже на всіх етапах проходив за планом.

У червні SpaceX провела четвертий запуск космічного корабля Starship. Під час цього польоту SpaceX перевіряла не сам вихід корабля на орбіту, а етапи посадки на воду Super Heavy і самого Starship. Під час цієї місії SpaceX вперше успішно повернула на Землю обидва ступені ракети.

Під час пʼятого запуску SpaceX уперше в історії посадила носій корабля Starship на стартову башту. Успішне приземлення носія Super Heavy вважається найважливішим досягненням для створення повністю багаторазової ракети для польотів на Місяць, Марс і більш віддалені обʼєкти.