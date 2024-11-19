Парламент Абхазії проголосував за відставку президента

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Депутати парламенту самопроголошеної республіки Абхазія 19 листопада ухвалили відставку «президента» Аслана Бжанії.

Про це повідомляє «Ехо Кавказу».

Спікер Народних Зборів Лаша Ашуба сказав, що на порядку денному було одне питання — заява Бжанії про складання своїх обов’язків. У голосуванні взяв участь 31 депутат, 28 з них підтримали відставку абхазького лідера, один виступив проти. Ще два бюлетені визнали недійсними.

Виконувати обов’язки «президента» буде «віцепрезидент» Бадра Гунба. На посаду так званого прем’єр-міністра Абхазії замість Олександра Анкваба (він теж іде з посади) призначать Валерія Бганбу — це колишній спікер парламенту.

Аслан Бжанія подав у відставку на тлі протестів через інвестиційну угоду з Росією, які розпочалися в листопаді 2024 року. Бжанія залишає обов’язки, щоб буцімто «зберегти стабільність і конституційний лад» у країні.

Угода з РФ дозволить російським фірмам інвестувати в будівельні проєкти в регіоні, однак активісти вважають це «здачею інтересів» Абхазії. Документ мали розглянути 15 листопада, але протестувальники зірвали сесію парламенту й прорвалися до будівлі.

Тоді опозиція почала вимагати відставку Бжанії. Пресслужба «президента» повідомила, що адміністрація готується відкликати з парламенту законопроєкт про ратифікацію російсько-абхазької інвестиційної угоди.