Лідери Британії та КНР говорили про Тайвань і права людини — журналістів вигнали з зали
- Автор:
- Анастасія Могилевець
- Дата:
-
Прем’єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер зустрівся з президентом Китаю Сі Цзіньпіном на саміті G20 у Ріо-де-Жанейро, Бразилія. У розмові з Сі Цзіньпіном він порушив контроверсійні теми, через що британських журналістів виставили за двері.
Про це повідомляє Politico.
Як пише видання, 18 листопада відбулася перша двостороння зустріч лідерів Китаю та Великої Британії за шість років. Це називають спробою «розморозити» відносини між країнами після перебування консерваторів при владі у Лондоні. Стармер нібито шукає способи прискорити економічне зростання держави та поглибити відносини з Пекіном. Журналістів запросили висвітлити виступ британського прем’єра.
«Ми хочемо, щоб наші відносини були послідовними, міцними, зі взаємоповагою та, як ми домовилися, без сюрпризів, де це можливо. Міцні британсько-китайські відносини важливі як для наших країн, так і для всієї міжнародної спільноти», — сказав Стармер.
Однак згодом він заговорив про права людини, Тайвань, санкції КНР проти парламентарів Сполученого Королівства й справу Джиммі Лая. Тоді китайські чиновники вивели двох британських репортерів із зали.
Кір Стармер хоче також зустрітися з віцепрем’єром Китаю Хе Ліфеном, щоб перезапустити діалог між двома державами у галузі економіки. Переговори важливі, оскільки обраний президент США Дональд Трамп планує посилити торговий тиск на Китай, пише Politico.
За даними видання, відносини Лондону й Пекіну були найкраще налагоджені у 2015 році, коли очільником британського уряду був Девід Кемерон. Співпраця країн ускладнилася за Бориса Джонсона у 2019—2022 роках.
- Чергове посилення напруги у відносинах між Британією і Китаєм сталося навесні 2024 року. Тоді США і Велика Британія звинуватили Китай у широкомасштабній хакерській атаці, від якої нібито постраждали мільйони людей. На Пекін за це наклали санкції.
- Також The Telegraph писав, що Британія підозрює Росію, Китай та Іран у поширенні чуток про принцесу Кейт Міддлтон, щоб дестабілізувати ситуацію в державі. У травні хакери зламали сервери Міноборони Великої Британії. Медіа вважають, що за кібератакою може стояти Китай.
- Влітку 2024 року премʼєр-міністром Сполученого Королівства став Кір Стармер, голова Лейбористської партії.