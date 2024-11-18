ЄС розширив санкції проти Ірану через підтримку агресії РФ проти України

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Рада ЄС розширила сферу застосування обмежень проти Ірану через його підтримку агресивної війни Росії проти України, а також збройних груп і організацій на Близькому Сході та в регіоні Червоного моря.

Про це пише пресслужба Ради ЄС.

Обмеження спрямовані проти суден і портів, які використовують для передачі дронів, ракет і повʼязаних з ними технологій і компонентів іранського виробництва.

Сьогоднішнє рішення запроваджує заборону на експорт, передачу, постачання або продаж з ЄС до Ірану компонентів, що використовуються в розробці та виробництві ракет і БпЛА.

ЄС також заборонив операції з портами та шлюзами, які належать, експлуатуються або контролюються компаніями із санкційного списку або використовуються для передачі іранських безпілотників або ракет до Росії. Це стосується таких портів і шлюзів, як порти Амірабад і Анзалі на Каспійському морі.

Крім того, Рада ЄС ухвалила обмеження проти «Іранських судноплавних ліній» та їхнього директора Мохаммада Рези Хіабані, а також трьох російських судноплавних компаній (MG Flot, VTS Broker і Arapax). Їхні судна беруть участь у транспортуванні зброї та боєприпасів іранського виробництва через Каспійське море.

Рада ЄС також внесла до списку три російські судноплавні компанії — «МГ Флот», «ВТС Брокер» і «Арапакс», — судна яких перевозять через Каспійське море зброю та боєприпаси іранського виробництва, зокрема компоненти БпЛА для використання проти України.

Як Іран постачає зброю Росії

Повідомлення про те, що Іран передає Росії дрони, лунають регулярно з 2022 року. Медіа також писали у 2023-му, що Іран надає РФ снаряди та набої. Офіційно Іран це спростовує. Проте речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр підтвердила, що за даними США, Росія отримувала від Ірану бойові безпілотники, зокрема Mohajer-6 і Shahed.

У червні 2023 року стало відомо, що Іран надає Росії матеріали для будівництва заводу з виробництва безпілотників у Республіці Татарстан — тоді Білий дім опублікував звіт про це і супутниковий знімок.

У серпні 2024 року в Reuters написали, що Іран збирається передати Росії сотні балістичних ракет Fath-360. Інформацію про передачу ракет 10 вересня підтвердив держсекретар США Ентоні Блінкен. Через це США і Велика Британія ввели проти Ірану нові санкції. Також Британія, Франція та Німеччина вирішили скасувати авіасполучення з Іраном.