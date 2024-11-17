NYT: Україна отримала дозвіл бити далекобійними ракетами ATACMS по території РФ

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Президент США Джо Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по території РФ.

Про це пише NYT.

Це відповідь на рішення Росії ввести північнокорейські війська у бій.

Ракети, імовірно, застосовуватимуть проти російських і північнокорейських військ для захисту українських сил у Курській області. А також українці зможуть бити по ключових частинах військової техніки, логістичних вузлах, складах боєприпасів і лініях постачання в глибині Росії.

Reuters пише, що Україна планує завдати своїх перших ударів далекобійними ракетами вже за кілька днів.

Таке рішення Байден ухвалив за два місяці до того, як президентом США стане республіканець Дональд Трамп, який формує команду, члени якої неоднозначно висловлюються про допомогу Україні.

WP писала, що Дональд Трамп наразі не вирішив, як саме він планує завершити війну Росії проти України. В усіх планах радників Трампа йдеться про те, щоб заморозити війну і змусити Україну тимчасово відмовитися від вступу в НАТО. Один з них — це надавати українцям зброю в обмін на те, що Україна не вступатиме до НАТО протягом 20 років. За цим планом лінію фронту заморозять, а обидві сторони погодяться на 1 287 кілометрів демілітаризованої зони.

Politico писало, що Адміністрація президента США Джо Байдена планує терміново відправити останні понад $6 мільярдів, що лишилися на безпекову допомогу Україні, до дня інавгурації Дональда Трампа.

Заборона на атаки України вглиб Росії зброєю США та Британії

Україна давно просила союзників дозволити використовувати їхню зброю для далекобійних ударів углиб Росії. Для таких цілей в арсеналі України є, зокрема, американські ракети великої дальності класу «земля — земля» ATACMS та британські далекобійні ракети Storm Shadow.

Однак жодна з цих країн не давала Україні дозволу на використання їхньої зброї для атак углиб РФ. У США побоювалися можливої ескалації на тлі цього рішення. Також там вважали, що зняття обмежень на далекобійні удари не матиме стратегічного значення у війні, бо Росія перемістила свої найважливіші цілі, зокрема літаки, подалі від кордону і зробила їх недосяжними для ударів.

У вересні The Guardian писала, що Велика Британія вже ухвалила рішення дозволити Україні бити далекобійними ракетами Storm Shadow по цілях у Росії.

Але Telegraph писав, що на заваді цьому дозволу стоять США, адже ракети містять запчастини американського виробництва.

За кілька днів до повідомлення про дозвіл України бити ATACMS по території РФ медіа писали, що президент Франції Емманюель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер хочуть переконати президента США Джо Байдена дозволити Україні бити ракетами дальнього радіуса дії Storm Shadow углиб Росії.