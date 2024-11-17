NBC: Команда Трампа може почати судити військових, причетних до виходу з Афганістану

Новини

Команда новообраного президента США Дональда Трампа складає список нинішніх і колишніх офіцерів американської армії, які брали участь у виведенні військ з Афганістану. Можливо, вони постануть перед військовим судом.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на джерела, які обізнані в цьому питанні.

Йдеться про те, що зараз команда Трампа розглядає можливість створити комісію для розслідування виведення військ з Афганістану в 2021 році. Вони хочуть зібрати інформацію про те, хто брав безпосередню участь у прийнятті рішень для військових, хто їх виконував. Команда республіканця також зараз досліджує, чи зможе звинуватити цих військових лідерів у державній зраді.

Водночас люди, наближені до Трампа, ані спростовують, ані підтверджують цю інформацію.

«Джерела, які, очевидно, проштовхують цю історію, схоже, є типовими егоїстичними інсайдерами з Вашингтону, округ Колумбія, які прагнуть отримати кращі позиції на власних адміністративних посадах», — сказав один із посадовців для NBC News.

Що передувало

Воєнні дії в Афганістані тривають понад 40 років. У кінці 1970-х почалася затяжна політична криза через протистояння комуністів та ісламістів. У 1990-х зародився ісламістський рух «Талібан». Угруповання 15 серпня проголосило відновлення влади над Афганістаном — на тлі виведення з країни військ США та НАТО, які перебували там з 2001 року.

15 серпня 2021 року бойовики руху «Талібан» увійшли в Кабул і заявили, що захопили владу в країні. Бойовики взяли під контроль понад 90% територій. Частина уряду і на той час ще президент Ашраф Гані втекли з країни.

Вночі 31 серпня США завершили евакуацію військових з Афганістану, тим самим припинивши евакуацію людей. Літаки США, починаючи з 14 серпня, коли бойовики «Талібану» підійшли до столиці, евакуювали понад 120 тисяч людей.

Саме виведення американських військ з Афганістану Байден назвав «неймовірно вдалою місією» і наголосив, що таким чином США завершує еру спроб перевлаштувати інші країни. Він заявив, що бере на себе всю відповідальність за виведення військ з Афганістану.

Дональд Трамп засудив відхід, назвавши його «приниженням» і «найбільш ганебним днем ​​в історії нашої країни», хоча угоду про вивід військ і початок цього процесу відбувся саме за його каденції.