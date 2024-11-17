FT: Північна Корея передає Росії зброю великої дальності

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Росія отримала від Північної Кореї ракетні та артилерійські системи великої дальності. Деякі з них поставили в Курській області, де в боях проти Збройних сил України задіяні й північнокорейські військові.

Про це пише Financial Times із посиланням на дані української розвідки.

Протягом останніх тижнів КНДР передала російським військам приблизно 50 170-мм самохідних гаубиць М1989, відомих як «Коксан», і 20 оновлених 240-мм реактивних систем залпового вогню, які бʼють стандартними та керованими ракетами.

Ці системи озброєння можуть вести вогонь снарядами на відстань понад 60 кілометрів. Модернізована реактивна система залпового вогню, яку КНДР передала росіянам, створена на базі самохідної 220-мм РСЗВ БМ-27 «Ураган» радянської розробки. У Пхеньяні заявляли, що їхня модернізована РСЗВ має високоточні боєприпаси.

За словами високопоставленого українського чиновника, нині Північна Корея хоче випробувати свою зброю в реальному бою.

Цього тижня російські «воєнні блогери» публікували фото північнокорейської артилерійської системи в Росії та підписували її як М1989. На знімках вона була на залізничній платформі.

Як вважає старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Майкл Кофман, участь Пхеньяну у війні поглиблюється: «Від передачі великих обсягів боєприпасів і зброї до того, щоб стати прямою стороною у цій війні, що могло б допомогти російським військам відвоювати Курську область».

Участь військових Північної Кореї у війні в Україні

Українська розвідка 24 жовтня повідомила, що перші солдати з КНДР уже прибули на фронт — у Курську область. Військових приблизно 12 тисяч, серед них 500 офіцерів і три генерали.

Про те, що північнокорейські війська зазнали перших втрат у боях проти України, ще 6 листопада написала американська газета The New York Times. Північнокорейці билися разом з російською 810 окремою бригадою морської піхоти. Неясно, коли саме стався бій, але він був невеликим і там корейці зазнали перших втрат.

За даними джерел видання, Росія зібрала для наступу в Курській області угруповання з 50 тисяч військових. Північнокорейців тренують бити з артилерії, вчать базовій тактиці піхоти і, що особливо важливо, зачистці траншей, кажуть американські посадовці. Це означає, що принаймні частину військових із КНДР використають у лобових атаках на українські позиції.

Участь північнокорейців у боях проти України також підтверджували у США та Південній Кореї.