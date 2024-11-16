Охоронець Тищенка визнав свою провину і погодився свідчити проти нардепа

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Охоронець Миколи Тищенка — Костянтин Цубера — визнав свою провину в нападі на військового у Дніпрі та погодився свідчити проти народного депутата. За це суд звільнив Цуберу від відбування покарання.

Про це йдеться в рішенні суду від 13 листопада.

За постановою, Цубера зізнався ву незаконному позбавленні волі людини, вчиненому за попередньою змовою (частина 2 статті 146 Кримінального кодексу України) та катуванні (частина 2 статті 127) і розповів про обставини нападу на військового.

Ще 7 листопада він уклав угоду з прокурором про визнання винуватості, зобов’язавшись співпрацювати зі слідством і давати свідчення проти інших фігурантів справи, зокрема й Тищенка.

Вирок Цубері передбачав пʼять років позбавлення волі, однак через укладену угоду суд замінив покарання на два роки іспитового терміну. Це означає, що він звільнений від увʼязнення за умови, що протягом цього часу не вчинить нових правопорушень.

Крім того, він має періодично зʼявлятися для реєстрації до органу нагляду, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання та не виїжджати за кордон без дозволу. Охоронця випустили із СІЗО, стягнувши на користь держави витрати на проведення судових експертиз у розмірі 6 058 гривень.

У червні «Слідство.Інфо» передавало із суду, що адвокат охоронця Тищенка на засідання не зʼявився. Цубера кричав, що його судять незаконно, і хотів порізати собі вени. Засідання відклали на кілька годин.

Справа Тищенка

20 червня 2024 року у дніпровських телеграм-каналах зʼявилось відео сутички в центрі міста. Блогер Ігор Лаченков писав, що люди у формі з оточення нардепа Миколи Тищенка побили й скрутили військовослужбовця Дмитра «Сина» Павлова, коли той гуляв з дитиною і друзями. Це сталося після того, як Павлов посперечався з Тищенком. За однією з версій, Павлов та його друзі запитали в Тищенка, що це за озброєні люди без ропізнавальних знаків ходять із нардепом.

Тищенко стверджував, що під час проведення обшуків на нелегальних ботофермах на «представників поліції напали». Він опублікував відео, на якому поліцейський в оточенні його людей спілкується з Павловим і ще двома чоловіками. Тищенко писав, що «друг одного з організаторів шахрайських ботоферм» кілька разів ударив слідчого і нібито намагався втекти.

Поліція Дніпра версію Тищенка не підтверджувала і повідомила, що невідомі в камуфляжі побили 33-річного чоловіка і незаконно утримували його. Там відкрили два кримінальні провадження — через умисне легке тілесне ушкодження та незаконне позбавлення волі.

Згодом виявилось, що поліцейський, який був із Тищенком у Дніпрі, зі столичної поліції. Його звільнили.

25 червня Миколі Тищенку повідомили про підозру в незаконному позбавленні волі людини за попередньою груповою змовою. Ще одному фігуранту сутички повідомили про підозру в незаконному позбавленні волі людини та катуванні. Хто це — прокуратура не повідомила, але, ймовірно, йдеться про охоронця Тищенка — Цуберу. Того ж дня поліція затримала одного з нападників на Павлова.