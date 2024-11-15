Вчені вперше дослідили зразки ґрунту з темного боку Місяця — ось їхні висновки
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Науковці проаналізували ґрунт і породу, добуті на зворотному боці Місяця в рамках місії Китаю Chang’e 6 в червні 2024 року. Зразки показують, чим відрізняються дві сторони супутника Землі.
Про це пише CNN, посилаючись на дослідження, опубліковане в журналах Nature і Science.
КНР першою доставила проби ґрунту з того боку Місяця, що неможливо побачити із Землі. Роботизований зонд зібрав 1,9 кілограма матеріалу. Вік переважної більшості вулканічної породи — близько 2,8 мільярда років. Це означає, що місцевість, де приземлився китайський апарат, була вулканічно активною.
Попередній аналіз ґрунту, взятого з видимого боку Місяця під час програм Apollo (NASA) і «Луна» (Росія), не показав такої активності. Місії 1960—1970 років розкрили людству таємницю утворення Місяця, а також той факт, що колись він був повністю вкритий магмою.
Базальтова порода з темного боку Місяця молода, як порівняти з ранніми зразками, вік яких перевищував 3 мільярди років, каже Клайв Ніл, професор Університету Нотр-Дам і співавтор статті у Science.
«Доволі молодий вік базальтів [знайдених під час місії Chang’e 6] викликає подив. Вони майже не містять радіоактивних елементів. Це наштовхує на питання, як і чому взагалі були сформовані ці породи», — розповів Ніл.
Надбання місії також допоможе науковцям вивчати історію вулканічної активності темного боку Місяця, каже автор статті в Nature Кіулі Лі. Дистанційне зондування раніше показувало, що зворотна сторона має інший рельєф і товстішу кору. Відрізняється й розподіл базальту, а також концентрація торію — радіоактивного елементу, що міститься в гірських породах.
За словами науковця Інституту Науки Карнегі у Вашингтоні Річарда Карлсона, результати досліджень свідчать, що Місяць мав рідку поверхню з магми довше, ніж вважалося.
- Хоча люди давно не висаджувалися на Місяць, його продовжують вивчати. У липні 2024 року вчені вперше знайшли на його поверхні печеру. У майбутньому, імовірно, у ній зможуть розмістити базу астронавтів, щоб захистити людей від жорстких умов місячного середовища.
- У квітні цього ж року Білий дім доручив NASA встановити єдиний стандарт часу для Місяця та інших небесних тіл на тлі «місячних перегонів» між державами та приватними компаніями. Координований місячний час (LTC) мають розробити до кінця 2026 року.