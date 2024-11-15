Запорізька область виділить понад мільярд гривень на закупівлю безпілотників
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Запорізька область виділяє понад мільярд гривень на закупівлю безпілотників і комплектуючих до них.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Зараз військові найбільше потребують дронів різних модифікацій.
Гроші виділять з оборонного бюджету області — закуплять квадро- і гексакоптери, FPV-дрони, безпілотні авіаційні комплекси та додаткові комплектуючі для дронів. Федоров зазначив, що так область реагує на потреби понад 100 підрозділів української армії, які захищають лінію фронту.
- У грудні 2023 року президент Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році Україна планує виробити мільйон дронів.
- На початку жовтня 2024-го уряд схвалив постанову, яка дозволяє створювати сертифіковані приватні школи для підготовки операторів дронів. Таке рішення ухвалили у звʼязку з тим, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні зʼявилися десятки приватних навчальних центрів пілотів БпЛА, але їхня діяльність не регулюється. Тож тепер навчальні заклади зможуть отримати сертифікат і офіційно навчати операторів дронів.