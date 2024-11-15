Костел Святого Миколая після пожежі 2021 року все ще не відремонтували, а Нацбудинок музики досі без нового приміщення

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Костел Святого Миколая в Києві, де у 2021 році спалахнула масштабна пожежа, досі непридатний до нормальної експлуатації та потребує реставрації.

Про це повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій у відповідь на запит «Бабеля».

Наразі костел у власності держави, перебуває у сфері управління Мінкультури і закріплений на балансі Національного будинку органної та камерної музики України.

Водночас Нацбудинок музики надав право римсько-католицькій парафії Святого Миколая користуватись приміщеннями костелу для богослужінь. З 2022 року ця релігійна організація є єдиним користувачем будівлі Миколаївського костелу, а Національний будинок музики змушений проводити свої концерти на інших майданчиках у Києві.

Ще у 2020 році президент доручив збудувати для Нацбудинку музики нове приміщення, однак цього досі не зробили. В Мінкультури пояснюють це «недоцільністю будівництва нової будівлі нежитлового призначення під час воєнного стану за бюджетні кошти, зважаючи на велику вартість».

Нацбудинок музики хочуть перемістити в приміщення флігеля Міжнародного центру культури і мистецтв Федерації профспілок України. Однак поки це не можуть зробити через накладені на будівлі арешти. Зараз триває робота, щоб зняти арешти та передати будівлі у власність держави.

Що стосується вартості реставрації, то в Мінкультури називають суму в 148 млн грн — однак вона розрахована в цінах на 2019 рік. За період 2021—2023 років кошти на капітальний ремонт з державного бюджету не виділяли.

У січні 2024 року на замовлення Національного будинку музики завершили попередні роботи з реставрації костелу, які визначили, зокрема, технічний стан памʼятки.

«Загальний стан будівлі Миколаївського костелу визначений як непридатний до нормальної експлуатації (категорія 3) та як такий, що потребує реставрації», — йдеться у відповіді.

У 2024 передбачено 1,4 млн грн на розробку науково-проєктної документації на консервацію будівлі.