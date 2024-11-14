Нестора Шуфрича залишають у СІЗО ще на два місяці

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Стас Юрченко / «Ґрати»

Народний депутат Нестор Шуфрич залишиться в СІЗО до 5 грудня. Шевченківський районний суд міста Києва продовжив йому цей запобіжний захід на два місяці.

Про це повідомило «Суспільне» із зали суду.

Захист нардепа клопотав про зміну запобіжного заходу і заявляв, що підозра Шуфричу необґрунтована. Адвокат казав, що від його підзахисного «більше користі було в парламенту», а це той «має низку захворювань».

Однак прокурор заперечив і додав, що «підозра обґрунтована, ризики не зменшились». Тому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою продовжили.

Справа Шуфрича

У вересні 2023 року Нестор Шуфрич отримав підозру в державній зраді. За даними слідства, він «тісно співпрацював» і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, який координував російську агентуру в Україні.

Одним з основних завдань Шуфрича, за даними слідства, була підривна діяльність в інформаційній сфері: він постійно поширював наративи Кремля про те, що українська держава — «штучне утворення», що в України та росії «єдина історія» і що українці й росіяни — «один народ».

15 вересня суд відправив Шуфрича під варту без права внесення застави. У нього вдома в селі Козин на Київщині знайшли низку медалей, колекцію кітелів і десяток радянських нагород. Джерела «Бабеля» в СБУ також повідомили, що під час обшуків у нього знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей. Він передбачає перейменування цих областей у «краї», широку автономію, проведення виборів, формування окремих «уряду» і «парламенту». Під документом, датованим липнем 2014 року, стоять підписи Віктора Медведчука і Шуфрича.

Рада зняла Нестора Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова.