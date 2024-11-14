КМДА планує збудувати паркінг на Старокиївській горі. Мінкультури виступає проти

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Міністерство культури та стратегічних комунікацій України виступило проти плану Київської міської державної адміністрації збудувати підземний паркінг на Старокиївській горі, біля Пейзажної алеї.

Паркінг на 320 машиномісць хочуть створити за адресою провулок Киянівський, 13–21, у межах кількох археологічних памʼяток: «Культурний шар міста Ярослава», «Копирів кінець», «Поселення та могильник на горі Дитинка» та «Історичний ландшафт київських гір», зазначили в Мінкультури.

«Збереження культурної спадщини є елементом національної безпеки. Знищення памʼятки археології національного значення заради побудови підземного паркінгу на Старокиївській горі є неприпустимим», — наголосили у відомстві.

Як повідомляла раніше депутатка Київради Євгенія Кулеба, будівництво паркінгу «прикривають» нібито створенням зеленої зони.

У детальному плані території йдеться, що проєкт коштуватиме 225 мільйонів гривень. Як зазначала раніше громадська організація «Пасажири Києва», поки невідомо, чиїм коштом планують будувати паркінг — з бюджету міста чи за інвестиційні, однак оскільки економічної доцільності в таких паркінгах небагато, приватні інвестори, ймовірно, не даватимуть гроші на цей проєкт, тож його будуватимуть за міські кошти.

Яка в Києві ситуація з незаконною забудовою

У Києві вже довгі роки Міністерство культури, громадські організації й активісти борються з охочими будувати паркінги, торгові центри, житлові комплекси тощо, попри загрозу для культурних памʼяток, памʼяток архітектури та історичних місцевостей.

Наприклад, ще у 2016 році міський голова Києва Віталій Кличко планував збудувати паркінг на 870 паркомісць під Михайлівською площею, територія якої належить до буферної зони обʼєкту світової культурної спадщини «Софія Київська». У прадавні часи місце було центральним язичницьким капищем. Саме звідси під час Хрещення Русі князь Володимир зкинув головного язичницького бога Перуна. У ХІІ сторіччі зʼявилася площа, що стала серцем міста Ярослава Мудрого. А після Брестської унії ще й центром православʼя на Русі.

Крім того, на локальний паркінг без жодних обговорень збиралися витратити 7,5% міського бюджету. Однак активісти зрештою завадили будівництву.

Мішенню забудовників стала й модерністська будівля «Квіти України» в центрі Києва. Проєкт розробив на початку 1980-х років народний архітектор України Левчук Микола Антонович. Це був навчально-методичний павільйон з магазином, оранжереєю та дослідницьким центром.

12 липня 2021 року почали демонтаж будівлі «Квіти України». У планах забудовника було перетворити будівлю на офісний центр з підземним паркінгом. Однак активісти знесли паркан і зупинили будівництво. Щоб зберегти будівлю, Міністерство культури додало її до переліку обʼєктів культурної спадщини Києва.

А цьогоріч у липні незаконно знесли садибу Зеленських за адресою вул. Кониського, 22. Лише за два дні до цього громадська організація «Спадщина Київ» подала до департаменту пакет документації щодо присвоєння будівлі статусу памʼятки. Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом знищення обʼєктів культурної спадщини.

«Спадщина Київ» заявила, що садибу зніс забудовник «Тургенєв Білд» — на місці памʼятки хочуть збудувати ЖК «Тургенєв». Мінкультури заявило, що не надавало жодних дозволів на знесення садиби Зеленських у Києві. У відомстві наголосили, що хоча будинок і не мав юридичного статусу памʼятки, але розташовувався в історичному ареалі міста і був визнаний значною історичною будівлею. Такий статус мав захистити будинок.

Через знесення будівлі 20 липня майже тисяча киян вийшли на мітинг перед КМДА.