Голову ліквідованого ОАСК Павла Вовка відсторонили від здійснення правосуддя

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Суддю та колишнього очільника ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка тимчасово відсторонили від здійснення правосуддя.

Про це повідомили у Вищій раді правосуддя на підставі рішення Третьої дисциплінарної палати ВРП.

На думку доповідачів у справі, поведінка Вовка «порочить звання судді та підриває довіру до судової влади».

Вовка відсторонять від посади до того часу, поки Вища рада правосуддя не винесе рішення про його звільнення з посади або про скасування цього рішення.

Що передувало

Національне антикорупційне бюро України підозрює главу Окружного адмінсуду Вовка та інших суддів ОАСК — Аблова, Погрібніченка, Келеберду, Огурцова, Качура і Саніна — у корупції та спробах захопити державну владу. 17 липня 2020 року НАБУ представило запис розмов Вовка і суддів ОАСК, згодом оприлюднили нові записи. Того ж дня працівники НАБУ провели обшуки в суді, після чого Вовку та його заступнику Євгену Аблову повідомили про підозру. Справа наразі перебуває на розгляді в суді.

9 грудня 2022 року Державний департамент США запровадив санкції проти очільника Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка та двох його найближчих родичів — «через вимагання хабарів в обмін на втручання в судові та інші державні процеси».