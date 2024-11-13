Спецпрокурор, який вів дві справи проти Трампа, хоче піти у відставку до його інавгурації

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Спецпрокурор США Джек Сміт, який вів дві справи проти новообраного президента США Дональда Трампа щодо неправомірного зберігання секретних документів та втручання у вибори, планує піти з посади до інавгурації республіканця у січні 2025 року.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерела, обізнані у цьому питанні.

Йдеться про те, що Джек Сміт планує завершити свою роботу та піти у відставку разом з іншими членами своєї команди.

Джерела NYT кажуть, що так він хоче випередити обіцянку новообраного президента звільнити його протягом «двох секунд» після інавгурації.

Для того щоб піти з посади, Джек Сміт має підготувати повний звіт, де пояснюватиметься, чому висували ті чи інші звинувачення, і чому не висунули тих, які розглядали.

Наразі невідомо, чи він встигне оприлюднити її до кінця каденції Байдена, чи залишить його адміністрації Трампа, який може і не оприлюднити звіт. Але навряд чи звіт міститиме багато нових чи викривальних фактів, пише NYT.

Більшість перевірки для звіту вже провели, тому чиновники очікують, що його публікація займе не так багато часу. Водночас однією з потенційних труднощей може стати перевірка розвідувальних служб США на наявність будь-якої секретної інформації. Розвідувальним службам знадобляться тижні, щоб перевірити звіт — це може бути тривалий процес.

Справи проти Трампа

Проти Трампа порушено чотири справи — про змову з метою скасування результатів виборів і роль Трампа у штурмі Капітолія, про зберігання Трампом секретних документів, про його ймовірну спробу змінити результати президентських виборів у штаті Джорджія, а також про виплату порноакторці Стормі Деніелс $130 тисяч, щоб вона мовчала про секс із ним.

30 травня 2024-го суд присяжних у Нью-Йорку визнав Трампа винним за всіма 34 пунктами обвинувачення у справі про фінансові махінації під час виплат порноакторці Стормі Деніелс.

Вирок Трампу мали оголосити вже 18 вересня цього року. Однак його адвокати звернулися з проханням перенести дату, стверджуючи, що винесення вироку у вересні могло вплинути на його передвиборчу кампанію. За їхніми словами, покарання колишнього президента в розпал його кампанії з повернення до Білого дому було б рівнозначним втручанню у вибори.

Суддя Верховного суду штату Нью-Йорк Хуан Мерчан погодився з цим і пояснив, що суд є неупередженим й аполітичним.

12 листопада суддя штату Нью-Йорк призупинив на тиждень розгляд справи новообраного президента США про виплату за мовчання порнозірці.

До цього часу прокурори повинні надати судді нову інформацію про те, чи переобрання Дональда Трампа на новий термін президента США вплине на винесення вироку.

Вирок новообраному президенту США попередньо мають винести 26 листопада. Але Reuters пише, що дату винесення вироку, за прогнозами юристів, перенесуть.

Частковий імунітет Трампа

Верховний суд 1 липня відхилив рішення Федерального апеляційного суду, який раніше постановив, що Трамп не має права на президентську недоторканність у справі про його причетність до штурму 6 січня.

Президенти США справді мають імунітет для своїх офіційних дій, але це не поширюється на їхні особисті дії. Судам тепер доведеться визначати, які дії Трампа були офіційними, а які ні.