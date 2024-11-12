Нардепа Миколу Тищенка залишили під цілодобовим домашнім арештом

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Київський апеляційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом народного депутата Миколу Тищенка, якого звинувачують у незаконному позбавленні волі колишнього військового у Дніпрі.

Про це повідомив Київський апеляційний суд.

Суд не називає імені нардепа, однак з деталей справи випливає, що йдеться саме про Тищенка.

Апеляційну скаргу подали адвокати Тищенка. Однак її не задовільнили: Тищенко перебуватиме під домашнім арештом до 16 листопада 2024 року.

Що передувало

20 червня 2024 року у дніпровських телеграм-каналах зʼявилось відео сутички в центрі міста. Блогер Ігор Лаченков писав, що люди у формі з оточення нардепа Миколи Тищенка побили й скрутили військовослужбовця Дмитра «Сина» Павлова, коли той гуляв з дитиною та друзями. Це сталося після того, як Павлов посперечався з Тищенком. За однією з версій, Павлов та його друзі запитали в Тищенка, що це за озброєні люди без ропізнавальних знаків ходять із нардепом.

Тищенко стверджував, що під час проведення обшуків на нелегальних ботофермах на «представників поліції напали». Він опублікував відео, на якому поліцейський в оточені його людей спілкується з Павловим і ще двома чоловіками. Тищенко писав, що «друг одного з організаторів шахрайських ботоферм» кілька разів ударив слідчого і нібито намагався втекти.

Поліція Дніпра версію Тищенка не підтверджувала і повідомила, що невідомі в камуфляжі побили 33-річного чоловіка і незаконно утримували його. Там відкрили два кримінальні провадження — через умисне легке тілесне ушкодження та незаконне позбавлення волі.

Згодом виявилось, що поліцейський, який був із Тищенком у Дніпрі, зі столичної поліції. Його звільнили.

25 червня Миколі Тищенку повідомили про підозру в незаконному позбавленні волі людини за попередньою груповою змовою. Ще одному фігуранту сутички повідомили про підозру в незаконному позбавленні волі людини та катуванні. Хто це — прокуратура не повідомила, але, ймовірно, йдеться про одного з охоронців Тищенка. Того ж дня поліція затримала одного з нападників на Павлова.