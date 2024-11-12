Крісті Ноем стане секретарем Департаменту внутрішньої безпеки США

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Новообраний президент США Дональд Трамп призначить губернаторку Південної Дакоти Крісті Ноем секретарем Департаменту внутрішньої безпеки.

Про це повідомляють The Guardian, CNN і Reuters із посиланням на джерела, які обізнані в цьому питанні.

Міністерство внутрішньої безпеки відповідає за все від охорони кордону та імміграції до реагування на стихійні лиха та Секретної служби США, пише Reuters. Цей держорган є ключовим для внутрішньої політики США.

Раніше Крісті Ноем була в короткому списку Трампа на посаду віцепрезидента CША. Їхні відносини з республіканцем погіршилися у квітні, коли вийшла книга Ноем, у якій вона розповіла, що одного разу вбила свого собаку, бо той не піддавався дресуванню.

Пізніше Ноем стверджувала, що цією історією вона хотіла показати, наскільки вона здатна виконувати найжахливішу роботу в житті, коли це необхідно.

Наразі Ноем вдруге очолює штат Південної Дакоти після того, як перемогла на виборах у 2022 році. Вона стала популярною у США, коли відмовилася запровадити обовʼязкове носіння маски для всього штату під час пандемії COVID-19.

Що вона каже про Україну

Губернатор Крісті Ноем у березні 2023 назвала військову допомогу США Україні дорогою стратегічною помилкою.

«Мені просто цікаво, у чому сенс, нам потрібно переконатися, що ми ставимо Америку на перше місце. Ми витрачаємо на Україну в пʼять разів більше, ніж на Сполучені Штати. За останні 5 років ми витратили на Україну більше, ніж на кордон США з Мексикою. Народ цієї країни заслуговує на віддачу від своїх інвестицій та свого уряду також», — сказала Ноем.

Вона також негативно висловлювалася щодо санкцій проти РФ, аргументуючи це тим, що вони шкодять США й американському народу.

Вибори президента США

У США 5 листопада пройшли вибори 47-го президента країни — переміг кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп. У нього вже 312 голосів виборщиків з необхідних 270. Тим часом у демократки Камали Гарріс 226 голосів. Це означає, що фактично переміг Трамп, однак формальне рішення про обрання президента Колегія виборщиків винесе 17 грудня 2024 року, а 20 січня 2025-го відбудеться інавгурація.

Обраний президент США Дональд Трамп призначить представника від Республіканської партії Майка Волтца своїм радником з національної безпеки. На посаду державного секретаря він призначить сенатора від штату Флорида Марко Рубіо.

А представницею США в ООН стане представниця Республіканської партії Еліз Стефанік.

Дональд Трамп обрав очільницю своєї передвиборчої кампанії Сюзі Вайлз керівницею апарату Білого дому. Вона стане першою жінкою на цій посаді.

Водночас республіканець не планує запрошувати у свою нову адміністрацію колишню кандидатку на посаду президента від Республіканської партії Ніккі Гейлі та колишнього державного секретаря Майка Помпео.