FT: Дональд Трамп — молодший не ввійде в нову адміністрацію батька
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
Дональд Трамп — молодший приєднається до компанії венчурного капіталу 1789 Capital замість того, щоб увійти в нову команду свого батька — обраного президента США.
Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.
Старший син Трампа мав визначальну роль у передвиборчій кампанії батька: підтримав кандидатуру Джеймса Девіда Венса на посаду віцепрезидента, налагодив звʼязки з Робертом Кеннеді — молодшим.
Крім того, Дональд зацікавлював новообраного президента криптовалютою, адже колись республіканець висміював її. Разом зі своїми братами Еріком і Берроном Трамп-молодший бере активну участь у криптовалютному бізнесі World Liberty Financial.
Тепер замість повноцінної роботи в новому Білому домі США Дональд Трамп — молодший працюватиме на 1789 Capital, яка націлена на так звану паралельну економіку, включно з альтернативними медіа. 1789 Capital стверджує, що вона зосереджена на деглобалізації та «технологіях, які руйнують галузі, обтяжені надмірною бюрократією». Співзасновником і президентом компанії венчурного капіталу є інвестиційний банкір Омід Малік, який зробив політичні пожертви, зокрема, на кампанію Трампа.
- У США 5 листопада пройшли вибори 47-го президента країни — переміг кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп. У нього вже 312 голосів виборщиків з необхідних 270. Тим часом у демократки Камали Гарріс 226 голосів. Це означає, що фактично переміг Трамп, однак формальне рішення про обрання президента Колегія виборщиків винесе 17 грудня 2024 року, а 20 січня 2025-го відбудеться інавгурація.
- Зараз Трамп активно обирає людей на посади у своїй новій адміністрації. Представницею США в ООН стане Еліз Стефанік з Республіканської партії, а Сюзі Вайлз буде керівницею апарату Білого дому. Також Трамп може призначити Майка Волтца своїм радником з національної безпеки, а державним секретарем Марко Рубіо.