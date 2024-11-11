ABC: Ілон Маск впливає на кадрові рішення Трампа

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Американський мільярдер Ілон Маск впливає на кадрові рішення новообраного президента США Дональда Трампа і вносить пропозиції у формування майбутньої адміністрації республіканця.

Про це пише ABC News з посиланням на «численні джерела».

З дня виборів (5 листопада) Ілон Маск майже щодня був у маєтку Трампа «Мар-а-Лаго» у Флориді. Його помітили на сімейному фото Трампа в ніч виборів, на вечері з майбутньою першою леді Меланією Трамп і гольфі з родиною політика. Однак присутність мільярдера виходить далеко за межі цього.

Ілон Маск був присутній щонайменше під час двох телефонних розмов обраного президента з іноземними лідерами, зокрема з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

А коли Дональд Трамп заявив, що обрав представницю Республіканської партії, конгресвумен Еліз Стефанік на посаду посла США в ООН, то висловив занепокоєння через втрату республіканця в Конгресі.

«Еліза чудова, але втрачати її в Палаті може бути надто ризиковано, принаймні наразі», — написав Маск у X.

Напередодні він підтримав сенатора-республіканця від Флориди Ріка Скотта в республіканській гонці за лідерство в Сенаті США. Також Ілон Маск близький до бізнесмена Говарда Лутніка, який керує переходом Трампа в Білий дім.

Ілон Маск і вибори президента США

У березні 2024 року Ілон Маск публічно заперечував свою причетність до спонсорування будь-яких політичних кампаній. Він писав у Х, що не дає грошей жодному з кандидатів у президенти США, але згодом почав усе більше критикувати президента США Джо Байдена. А згодом агентство Bloomberg написало, що Маск таємно таки дає гроші на передвиборчу кампанію Дональда Трампа.

З травня різні американські медіа почали писати, що Трамп може зробити Ілона Маска своїм радником, якщо повернеться в Білий дім. Є ще один варіант — Трамп створить комісію з ефективності роботи уряду на чолі з Маском.

З початку осені 2024 року Ілон Маск відкрито підтримував Трампа: виступав на передвиборчих мітингах, де казав, що має перемогти саме Трамп, адже його опоненти відбирають у американців свободу слова і право носити зброю, обіцяв виплачувати $1 мільйон тому, хто підпише петицію на підтримку відповідних поправок до Конституції США, а також став одним з найбільших політичних донорів країни — вклав в агітаційну кампанію Трампа понад $118 мільйонів.

Після того, як у США пройшли вибори, і перемогу здобув Дональд Трамп, статки Ілона Маска з $290,3 мільярда зросли за день ще на $26,5 мільярда.