ЄС вже передав Україні понад 980 тисяч снарядів з обіцяного мільйона

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Європейський Союз протягом 2024 року передав Збройним силам України понад 980 тисяч артилерійських снарядів з обіцяного мільйона.

Про це повідомив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Посадовець визнав, що блок не зміг поставити цільову кількість снарядів до весни 2024 року. Це сталося, бо партнери не могли передбачити реальних потужностей виробництва.

«Є багато боєприпасів, які були поставлені в Україну за двосторонніми угодами з країнами-членами [ЄС], плюс чеська ініціатива, яка працює, хоча і не так швидко, як ми очікували. Загалом до кінця року ми поставимо в Україну понад 1,5 мільйона боєприпасів», — додав Боррель.

Якщо заводи союзників вийдуть на крейсерську швидкість, то Київ отримає таку ж кількість боєприпасів і у 2025 році.

Боєприпаси від Євросоюзу

У березні 2023 року країни-члени ЄС пообіцяли збільшити поставки Україні артилерійських снарядів. Країни погодили план, який передбачав постачання боєприпасів з їхніх запасів і спільні замовлення на виробництво снарядів. Метою було передати Києву мільйон боєприпасів протягом року, тобто до березня 2024-го.

Наприкінці листопада 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Євросоюз передав Україні майже 300 тисяч артилерійських боєприпасів.

Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон казав, що блок до кінця 2024 року зможе виготовити 1,3 мільйона снарядів — частину з них передадуть ЗСУ. Однак видання Bloomberg писало, що до березня передати мільйон боєприпасів не встигнуть через затримки у виробництві та занепокоєння про виснаження запасів.

Чеська ініціатива з артснарядами

У лютому 2024 року Чехія оголосила, що знайшла спосіб дістати 800 тисяч снарядів для України, але їх треба викупити. Країна закликала союзників вкластися грошима в цю ініціативу — її підтримали Канада, Фінляндія, Бельгія, Німеччина, Нідерланди, Португалія, Франція, Британія, Данія, Швеція, Норвегія, Литва й інші країни.

Уже в березні МЗС Чехії повідомило, що снарядів у межах ініціативи може бути більше — від 1,5 мільйона. Перші 180 тисяч боєприпасів Чехія законтрактувала в середині квітня. Наприкінці червня стало відомо, що Прага вже постачила Україні 50 тисяч снарядів у рамках своєї програми.

Восени цього ж року «Українська Бронетехніка» і чеський виробник зброї Czechoslovak Group (CSG) підписали угоду про співпрацю у виробництві 155-мм та інших боєприпасів великого калібру в Україні з 2025 року.

На початку жовтня до України надійшли шість вантажівок з боєприпасами, на які збирали гроші словаки, попри позицію своєї влади. За три тижні люди задонатили понад €4 мільйони. Збір розпочали після того, як уряд Словаччини заявив, що не приєднається до ініціативи Чехії.