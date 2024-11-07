У Тбілісі апеляція відмовила в скасуванні результатів виборів на 30 дільницях

Новини

Тбіліський апеляційний суд скасував рішення судді Володимира Хучуа, який підтвердив порушення таємниці голосування на парламентських виборах.

Про це пише «Ехо Кавказу».

Мова про рішення судді Тетріцкаройського суду від 4 листопада, який визнав недійсними результати на 30 виборчих дільницях у містах Тетра-Цкаро і Цалка.

Тоді суддя виявив, що деякі бланки просвічувались і на звороті було видно позначки маркером навпроти кандидата — це суддя визнав порушенням таємниці голосування.

Апеляція ж із 23 обʼєднаних скарг задовольнила лише запит ЦВК, яка вимагала скасувати рішення про повторне проведення виборів на цих виборчих дільницях. Неурядові організації ж вимагали анулювати результати.

Що відомо про цьогорічні вибори в Грузії

Парламентські вибори у Грузії пройшли 26 жовтня. За даними ЦВК, перемогу здобула провладна партія «Грузинська мрія — Демократична Грузія», яка набрала 53,9% голосів. За грузинськими законами ця партія отримує право одноосібно сформувати уряд. Барʼєр у 5% подолали ще чотири прозахідні опозиційні партії: «Коаліція за зміни» — 10,92%, «Єдність — Національний рух» — 10,12%, «Сильна Грузія» — 8,78% і «Гахарія — за Грузію» — 7,76%.

Опозиція з результатами не погодилась і почала проводити протести.

Погляд з різних сторін

Представники ОБСЄ заявили, що виборчий процес у Грузії порушував міжнародні демократичні стандарти. Спостерігачі помітили випадки підкупу голосів, подвійного голосування, фізичного насильства і залякування виборців, але факт прямих фальсифікацій не підтвердили. Голова Європейської ради Шарль Мішель закликав розслідувати парламентські вибори в Грузії. 28 жовтня у Тбілісі пройшла акція прихильників опозиції, на якій чинна президентка Саломе Зурабішвілі наголосила на нелегітимності виборів. Один з лідерів партії «Єдиний національний рух» Георгій Вашадзе заявив на мітингу, що опозиція вимагає повторних виборів, які проведе міжнародна адміністрація.

29 жовтня Центральна виборча комісія Грузії заявила, що перерахує бюлетені пʼяти виборчих дільниць (це приблизно 14% виборчих дільниць) у кожному виборчому окрузі, щоб перевірити дані.

Міністерство закордонних справ України заявило, що країна «уважно спостерігала за перебігом парламентських виборів» у Грузії та підтримує висновки міжнародної місії ОБСЄ, яка зафіксувала численні порушення.

У відомстві також закликали розслідувати голосування, щоб забезпечити легітимність виборів і уникнути політичної кризи.