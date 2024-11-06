Вибори президента Молдови: Стояногло визнав поразку

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Кандидат у президенти Молдови Олександр Стояногло визнав поразку на виборах за два дні після того, як оголосили результати другого туру голосування.

Про це передає молдовське видання NewsMaker.

За його словами, це «не остаточна поразка, а лише програна битва», а «наша боротьба за стабільну й квітучу Молдову тільки розпочинається».

Олександр Стояногло — колишній генпрокурор, якого підтримують проросійські опозиційні партії. У другому турі виборів за нього свій голос віддали 750 тисяч людей, або 44,67%. Тим часом за проєвропейську президентку Майю Санду — майже 930 тисяч виборців, або 55,33%.

Вибори в Молдові

Чинна президентка Майя Санду здобула перемогу на виборах президента 2024 року. Одночасно з президентськими виборами в країні відбувся референдум про майбутнє країни в ЄС. У цілому громадяни підтримали євроінтеграцію, однак перевага була мінімальна — 50,35%. Голосів за було більше лише на 11 277 завдяки діаспорі. Після цього країна закріпила прагнення вступити до ЄС у Конституції.

Кишинів прагне приєднатися до ЄС до 2030 року. Країна розраховує на підтримку Заходу в боротьбі з російським втручанням. Мета Молдови стати частиною блоку до кінця десятиліття доволі амбітна. Країні доведеться подолати чимало викликів, зокрема корупцію в системі судочинства.