Україна та Литва домовились спільно виробляти безпілотники

Новини

Україна та Литва підписали меморандум, який передбачає спільне виробництво безпілотників.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Документ підписали Умєров, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін і міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас.

Окрім виробництва БпЛА і компонентів до них, країни працюватимуть над виробництвом боєприпасів і комплектуючих, засобів РЕБ, а також розроблятимуть передові технології.

Під час зустрічі політики обговорили й конкретні шляхи поглиблення співпраці країн. Серед тем — плани на 2025 рік, спрямовані на ще більшу військову допомогу Україні.