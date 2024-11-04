Україна уклала нові угоди зі Світовим банком на майже $600 мільйонів. Що це дасть підприємцям

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Україна підписала угоди зі Світовим банком на майже $600 мільйонів у межах програми «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (RISE). Вона спрямована на підтримку малого і середнього бізнесу.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Започаткувати нову програму домовилися під час зустрічей на Spring Meetings у Вашингтоні, США. Міністерство фінансів та Міністерство економіки України уклали відповідні угоди зі Світовим банком 4 листопада.

Мета проєкту RISE — підтримка малого і середнього бізнесу, перехід до зеленої енергетики, покращення бізнес-середовища, цифровізація і сприяння виходу на нові ринки. Проєкт розрахований до 2027 року, у нього планують закласти понад мільярд доларів.

Український уряд очікує, що програма посилить економіку та зміцнить український малий і середній бізнес для протидії сучасним викликам.