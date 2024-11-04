Україна уклала нові угоди зі Світовим банком на майже $600 мільйонів. Що це дасть підприємцям
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Україна підписала угоди зі Світовим банком на майже $600 мільйонів у межах програми «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (RISE). Вона спрямована на підтримку малого і середнього бізнесу.
Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.
Започаткувати нову програму домовилися під час зустрічей на Spring Meetings у Вашингтоні, США. Міністерство фінансів та Міністерство економіки України уклали відповідні угоди зі Світовим банком 4 листопада.
Мета проєкту RISE — підтримка малого і середнього бізнесу, перехід до зеленої енергетики, покращення бізнес-середовища, цифровізація і сприяння виходу на нові ринки. Проєкт розрахований до 2027 року, у нього планують закласти понад мільярд доларів.
Український уряд очікує, що програма посилить економіку та зміцнить український малий і середній бізнес для протидії сучасним викликам.
- У жовтні 2024 виконавча рада Світового банку створила фонд фінансового посередництва (FIF) для підтримки України. Попередньо, перші внески до фонду надійдуть від Сполучених Штатів, Канади та Японії.
- Раніше Рада директорів фінансової установи схвалила запуск проєкту Learn, спрямованого на підтримку системи освіти в Україні. Доступний обсяг фінансування — $415 мільйонів.
- Наприкінці 2023 Кабінет міністрів змінив порядки, які регулюють надання фінансової державної підтримки бізнесу. Так, на вимогу Міжнародного валютного фонду програму «Доступні кредити 5—7—9%» мали сфокусувати виключно на мікро-, малих і середніх підприємствах. Програма дає підприємствам малого, середнього і великого бізнесу спрощений доступ до банківського кредитування.