У Франції двоє підлітків скоїли самогубство — батьки подали до суду на TikTok

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Aaron Yoo / Flickr

Батьки дітей у Франції звинуватили соцмережу TikTok у впливі шкідливого контенту на неповнолітніх. Сім’ї стверджують, що це призвело до випадків самогубства.

Про це повідомляє Reuters.

Сім родин подали судовий позов проти ТікТоку 4 листопада, після того як двоє 15-річних підлітків наклали на себе руки. Позивачі заявляють, що алгоритм соцмережі показав їхнім дітям відео, що пропагують самогубство, селфхарм і розлади харчової поведінки, розповіла мовнику France Info адвокатка Лор Бутрон-Марміон.

Позов подали до суду міста Кретей у передмісті Парижу. Бутрон-Марміон каже, що це перший такий випадок у Європі.

«Батьки хочуть, щоб юридична відповідальність TikTok була визнана в суді. Це комерційна компанія, що пропонує продукт споживачам, зокрема неповнолітнім. Тому вони повинні відповідати за недоліки свого продукту», — додала адвокатка.