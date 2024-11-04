У Франції двоє підлітків скоїли самогубство — батьки подали до суду на TikTok
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Aaron Yoo / Flickr
Батьки дітей у Франції звинуватили соцмережу TikTok у впливі шкідливого контенту на неповнолітніх. Сім’ї стверджують, що це призвело до випадків самогубства.
Про це повідомляє Reuters.
Сім родин подали судовий позов проти ТікТоку 4 листопада, після того як двоє 15-річних підлітків наклали на себе руки. Позивачі заявляють, що алгоритм соцмережі показав їхнім дітям відео, що пропагують самогубство, селфхарм і розлади харчової поведінки, розповіла мовнику France Info адвокатка Лор Бутрон-Марміон.
Позов подали до суду міста Кретей у передмісті Парижу. Бутрон-Марміон каже, що це перший такий випадок у Європі.
«Батьки хочуть, щоб юридична відповідальність TikTok була визнана в суді. Це комерційна компанія, що пропонує продукт споживачам, зокрема неповнолітнім. Тому вони повинні відповідати за недоліки свого продукту», — додала адвокатка.
- TikTok, як і решту соціальних мереж, давно намагаються контролювати різні органи. Єврокомісія розпочала перше розслідування проти платформи в лютому 2024-го, йшлося про порушення зобовʼязань із захисту дітей. У ЄК зазначали, що застосунок викликає залежність, не має обмежень для неповнолітніх у використанні програми, а система перевірки віку ненадійна.
- У квітні цього ж року ЄК відкрила другу справу проти ТікТок. У версії застосунку TikTok Lite користувачі могли заробляти бали за перегляд відео, вподобайки, підписки, запрошення друзів тощо. Їх можна було обміняти на сертифікати Amazon або цифрову валюту TikTok для подарунків авторам. Єврокомісія підозрювала, що механізм може зашкодити психічному здоровʼю неповнолітніх і викликати залежність.
- Крім того, Європейська комісія почала аналізувати алгоритми роботи TikTok, YouTube і Snapchat. Усе через занепокоєння, що вразливі групи людей споживають фейкові новини та контент, де пропагують самоушкодження.
- У жовтні 2024-го понад десяток штатів США подали до суду на TikTok. Стверджувалося, що платформа використовує сповіщення, що порушують сон, відео, які зникають, змушуючи користувачів часто перевіряти платформу, фільтри та маски, що змінюють зовнішність.