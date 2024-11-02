Ізраїль заявив про ліквідацію чергового посадовця ХАМАС у секторі Гази

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Ізраїльські військові заявили, що ліквідували члена політбюро ХАМАС Ізз ад-Діна Касаба та його помічника Аймана Аєша. Нібито вони загинули через ізраїльську атаку по півдню сектора Гази 1 листопада.

Про це йдеться в повідомленні Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

В Ізраїлі кажуть, що Ізз ад-Дін Касаб відповідав за національні відносини в угрупованні й контролював співпрацю між ХАМАС та іншими організаціями в секторі Гази.

Ізз ад-Дін Касаб

За даними ізраїльських військових, Ізз ад-Дін Касаб був одним з останніх високопоставлених членів політбюро ХАМАС, що живуть у секторі Гази.

За останні кілька місяців Ізраїль ліквідував попереднього лідера ХАМАС Ісмаїла Ханію та лідера ХАМАС Яхʼю Сінвара, а також голову «Хезболли» Хасана Насраллу і його наступника Хашима Сафі ад-Діна.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС

Нове загострення війни триває від 7 жовтня 2023 року, коли бойовики ХАМАС провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни й убили 1 195 мирних жителів, ще понад 250 захопили в заручники та вивезли в Газу. Частину з них звільнили, ще частина вже загинула. У відповідь Ізраїль почав військову операцію в секторі Гази.

ХАМАС заявляє, що за час ізраїльської операції загинули понад 40 тисяч жителів Гази, а сотні тисяч були змушені залишити свої домівки. Підтвердити ці дані неможливо, особливо щодо загиблих. ХАМАС не відокремлює цивільних і бойовиків у статистиці.