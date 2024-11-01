ГУР атакувало російські банки, які працюють у Криму

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Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України 31 жовтня здійснили масштабну кібератаку на чотири банки РФ, що працюють у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляють джерела «Бабеля» в розвідці.

DDoS-атака тривала добу. Вдалося заблокувати роботу систем дистанційного банківського обслуговування Генбанку, Російського національного комерційного банку, банку «Центр-Інвест» і КредитУралБанку.

Десятки тисяч людей залишилися без онлайн-доступу до своїх рахунків. Клієнти банків масово скаржилися на мобільні застосунки установ, які не працюють, і неможливість здійснити будь-які фінансові операції. Представники банків заявили про перебої та «тимчасові обмеження» в роботі систем. Генбанк повідомив про «одну з найбільших DDoS-атак в історії».