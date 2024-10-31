Зеленський підписав закон про угоди зі слідством у корупційних справах

Новини

Telegram / Володимир Зеленський (Президент України)

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 12039 про угоди зі слідством у корупційних справах. Закон підписали вчасно, тобто 31 жовтня, — тепер Україна отримає €4 мільярди за програмою Ukraine Facility Plan.

Законопроєкт вводить нову статтю, яка у разі співпраці зі слідством через викриття співучасників та відшкодування збитків дозволяє призначати менший строк ув’язнення, ніж того вимагає законодавство. При цьому суд зможе визначити як додаткове покарання штраф:

за нетяжкі злочини — від 20 тисяч до 120 тисяч гривень неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ);

за тяжкі злочини — від 120 тисяч до 6 мільйонів гривень НМДГ;

за особливо тяжкі злочини — від 270 тисяч до 12 мільйонів гривень НМДГ.

Також суд зможе в таких випадках конфіскувати майно фігуранта, якщо цей вид покарання узгодять. Водночас не можна укладати угоди з організатором злочину, окрім випадку, коли фігурант справи погоджується викрити іншого організатора.

Якщо ж йдеться про злочини меншої тяжкості і якщо це не великі схеми без співучасників, то зменшене ув’язнення зможе отримати фігурант, який повністю відшкодовує збитки й сплатить штраф.

Що передувало

18 липня Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт № 11340 про угоди зі слідством у провадженні щодо корупційних злочинів. Однак проти проєкту закону № 11340 виступили Антикорупційний комітет Ради, Національне антикорупційне бюро і Спеціальна антикорупційна прокуратура.

Уже 9 жовтня Рада підтримала новий законопроєкт, який відповідав міжнародним зобовʼязанням України. У Національному антикорупційному бюро і Спеціальній антикорупційній прокуратурі підтримали законопроєкт. Там вважають, що він «підвищить ефективність розслідувань і прискорить судовий розгляд топкорупційних справ».

Водночас громадська організація Transparency International Ukraine наголошує, що цей законопроєкт якісно не врегульовує питання конфіскації незаконно набутого майна, також із документа не зрозуміло, чи можна укладати угоду фігурантам, дії яких не завдали збитків, і як фігуранту справи, який самостійно вчинив правопорушення, помʼякшуватимуть строк. Суду також не надають повноважень витребувати зібрані матеріали досудового розслідування при перевірці угоди.