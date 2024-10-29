Новим лідером «Хезболли» призначили Наїма Кассема

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Reuters

«Хезболла» призначила Наїма Кассема новим лідером угруповання після того, як попереднього лідера Хасана Насраллу ліквідував Ізраїль.

Про це пише Associated Press із посиланням на заяву представників угруповання.

Наїма Кассема обрала Меджліс аш-Шура, Консультативна рада «Хезболли». Протягом 30 років він був заступником Насралли і пообіцяв продовжувати його справу «до перемоги».

Наїм Кассем Reuters

Попередній лідер «Хезболли» Хасан Насралла загинув через ізарїльський авіудар по передмістю Бейруту 27 вересня 2024 року. Офіційного повідомлення про призначення нового лідера «Хезболли» не було, але видання Al Arabiya з посиланням на джерело писало, що наступником став 60-річний Хашим Сафі ад-Дін — двоюрідний брат Насралли, голова виконавчої ради руху.

Уже 5 жовтня медіа повідомили про загибель Хашима Сафі ад-Діна 5 жовтня та зазначали, що ціллю Ізраїлю міг бути саме він та інші високопоставлені представники «Хезболли» — під час удару вони проводили зустріч у підземному бункері.

8 жовтня премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що ЦАХАЛ ліквідував уже двох наступників голови «Хезболли» Хасана Насралли, проте не назвав їхніх імен.