Мітинг у Нью-Йорку: Трамп вважає свою партію «інклюзивною», коли його спікер називає Пуерто-Рико «островом сміття»

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The Washington Post

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп провів один із передвиборчих мітингів на Медісон-сквер-гарден у Нью-Йорку. Разом з ним на сцені виступали комік Тоні Хінчкліфф, який сказав, що Пуерто-Рико це «острів сміття», бізнесмен Грант Кардон, що натякнув нібито Камала Гарріс «повія», та друг дитинства Трампа Девід Рем, котрий назвав Гарріс «дияволом» і «антихристом».

Про це передає The Washington Post.

Комік Тоні Хінчкліфф був одним із кількох вступних спікерів, які висловлювали сексистські, расистські та інші принизливі образи на адресу різних людей під час мітингу в Медісон-сквер-гарден. Після його слів про Пуерто-Рико старша радниця штабу Трампа Даніель Альварес заявила, що слова Хінчкліффа «не відображають поглядів президента Трампа».

Раніше у своїй промові, говорячи про мігрантів, Хінчкліфф казав: «Вірте чи ні, люди, я вітаю мігрантів у США з розпростертими обіймами. І під розкритими обіймами я маю на увазі ось що». Він показав руками знак «стоп», а потім заявив, що латиноамериканці «люблять заводити дітей», і додав ще кілька жартів про це. У WP їх назвали грубими.

Тим часом бізнесмен Грант Кардоне висловився, що віцепрезидентка Камала Гарріс та «її сутенери знищать нашу країну». Ця метафора представила кандидатку в президенти від Демократичної партії повією.

Дональд Трамп виступає перед натовпом на своєму мітингу в Медісон-сквер-гарден у Нью-Йорку. The Washington Post

Наступним виступав колишній ведучий Fox News Такер Карлсон і висміяв увагу, приділену расовій приналежності Гарріс (її батько з Ямайки, а мати з Індії).

Водночас, коли Дональд Трамп вийшов на сцену, він рекламував те, як його підтримують люди різних релігій і рас. І сказав: «Республіканська партія дійсно стала партією інклюзії». Далі Трамп дотримувався своїх стандартних тез: називав медіа «ворогами народу», таврував Камалу Гарріс «людиною з низьким IQ», захищав своє рішення називати політичних опонентів «внутрішнім ворогом», обізвав США «окупованою країною» і заявив, що день виборів буде «днем визволення».

Підтримати Трампа прийшов і його син Дональд Трамп — молодший. На сцені він повторював безпідставну теорію змови «великої заміни», яка стверджує, що тіньові еліти намагаються замінити білих американців небілими іммігрантами.

Вибори у США

Цьогорічні президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. Дональд Трамп став кандидатом від республіканців ще в середині липня і представив свого кандидата у віцепрезиденти — Джеймса Девіда Венса. Венс послідовно виступає проти допомоги Україні та заявляє, що Києву доведеться поступитися деякими територіями задля припинення вогню.

Від демократів мав балотуватись нинішній президент Джо Байден, однак після невдалих дебатів із Трампом у червні він потрапив під шквал критики та тиск зі сторони лідерів і донорів Демократичної партії США. Тож 21 липня Байден офіційно повідомив, що виходить із президентської гонки, і підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидата від демократів.

21 серпня Гарріс стала офіційною кандидаткою від Демократичної партії. Її кандидат у віцепрезиденти — це губернатор Міннесоти Тім Волз, відомий своєю підтримкою України та гострою критикою Трампа й Венса.