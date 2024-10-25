ЄС прагне закріпити санкції проти РФ, побоюючись повернення Трампа в Білий дім

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Європейські дипломати готуються закріпити санкції проти Росії на тлі можливого переобрання кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа президентом США. Посадовці вважають, що другий термін республіканця зможе вплинути на санкційну політику.

Про це повідомляють джерела Reuters.

Чиновники та посли Євросоюзу обговорюють ініціативи, які збережуть обмеження проти Москви щонайменше на нинішньому рівні. Їх можуть застосувати більш жорстко, навіть якщо Вашингтон змінить курс.

Заходи, ймовірно, включатимуть так званий всеосяжний контроль. Це має допомогти зупиняти поставки в Росію підсанкційних товарів. У планах — розширити санкції на постачання нафти. Обговорюють також зміну вимоги про поновлення заморозки активів Центробанку РФ щопівроку столицями країн блоку. Наразі ЄС шукає власні гроші, щоб посилити обмеження.

Як пише Reuters, будь-яке помʼякшення з боку США поставить Європу у складне становище. Річ у тім, що саме Вашингтон має більше способів покарати тих, хто порушує санкції.

Санкції ЄС проти Росії

Рада Євросоюзу ухвалила 14-й пакет санкцій проти Росії у червні 2024 року. Обмеження стосуються енергетики, фінансів та торгівлі. Це поки що останній пакет санкцій щодо Кремля від Брюсселю.

Країни блоку прагнуть відновити обговорення нових санкцій проти РФ у січні 2025 року. Саме тоді Угорщина — найближчий союзник Москви в ЄС — передасть контроль над політичними дискусіями, оскільки закінчиться її головування в Раді ЄС. У жовтні Politico писало, що очільник угорського уряду Віктор Орбан хоче зірвати позику для України на суму $50 мільярдів, яку схвалили Євросоюз і G7 («Велика сімка»).

ЄС готується до виборів у США

Євросоюз розробляє двоетапну торгову стратегію для протидії Трампу на випадок його переобрання президентом США. У ЄС вважають, що вже анонсований республіканцем універсальний збір на імпорт у 10% призведе до скорочення експорту з ЄС приблизно на €150 мільярдів щороку.

За час свого президентства Трамп уже вводив на мита на товари з ЄС. У 2018 році він запровадив тарифи на імпорт сталі та алюмінію з ЄС та інших країн на суму €6,4 мільярда з міркувань нацбезпеки. ЄС відповів введенням мита на суму €2,8 мільярда. Під ці мита тоді потрапили й українські сталеві вироби.

Авторка: Анастасія Могилевець