Auchan йде з Росії через тиск санкцій
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
Французька мережа гіпермаркетів Auchan готується вийти з російського ринку, бо через санкції проти РФ вона не може нормально працювати у країні.
Про це пишуть Le Figaro і La Lettre.
Auchan виставив на продаж свою дочірню компанію в Росії і обрав двох потенційних покупців. Auchan уже на фінальній стадії переговорів.
За словами одного з джерел Le Figaro, Auchan дотримується санкцій проти Росії (не інвестувала туди й не виводила прибутків), що ставить мережу в дуже несприятливу ситуацію порівняно з місцевими дистрибʼюторами.
Однак просто продати компанію Auchan не може. Мережі треба отримати на це схвалення від російської влади, щоб уникнути інцидентів подібних до тих, які сталися з Danone або Carslberg, чиї активи у РФ націоналізували за день.
Як зазначають французькі медіа, попри повномасштабне вторгнення РФ в Україну, Auchan залишався в країні, бо протягом 20 років діяльності там, серед іншого, робив ставку на те, аби згодом увійти на китайський ринок.
Офіційно ж в Auchan заявляли, що йти з Росії було б негуманно по відношенню до цивільного населення.
- Торік видання The Insider опублікувало розслідування про те, що Leroy Merlin та Auchan, які належать до одного холдингу, постачають товари на окуповані території України. На грудневому відео з Маріуполя можна побачити, як члени «Молодої гвардії Єдиної Росії» розвантажують однакові палети з фірмовим знаком Leroy Merlin. Auchan заперечив поставки товарів для російських військових.
- У березні 2023 року французька мережа будівельних матеріалів Leroy Merlin заявила, що планує продати російський бізнес місцевому менеджменту.