Politico: 7 членів НАТО виступають проти вступу України до Альянсу. Серед них — США та Німеччина

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Reuters

Щонайменше 7 країн, які є членами НАТО, виступають проти вступу України до Альянсу. Німеччина і США є одними з найбільших держав, які не поспішають запрошувати Україну в блок.

Про це пише Politico з посиланням на власні джерела.

«На сьогодні Альянс не дійшов до того моменту, коли він готовий запропонувати членство або запросити Україну», — сказала посол США в НАТО Джуліанна Сміт, яка покидає свій пост.

Німеччина і США не єдині блокатори. Йдеться також про Угорщину та Словаччину, які є загалом проросійськими. Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав план перемоги, у якому є пункт про вступ України до НАТО, «більш ніж жахливим». А премʼєр Словаччини Роберт Фіцо в жовтні заявив, що дозвіл Україні приєднатися до НАТО «буде хорошою основою для третьої світової війни», і пообіцяв, що «ніколи не погодиться» на це. Про третю світову говорив і канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Бельгія, Словенія та Іспанія зараз не виступають публічно й активно проти України в Альянсі через «гучну»позицію США та Німеччина. Politico пише, що як тільки членство «наблизиться до реалізації, вони почнуть заперечувати ідею про Україну в НАТО більш публічно.

Балтійські країни та Польща підтримують вступ України до Альянсу. Польський премʼєр-міністр Дональд Туск заявив, що його країна виступає за «відкриття перспективи НАТО для України».

Водночас джерела Politico кажуть, що ні США, ні Німеччина не виключають можливого вступу України до Альянсу.

Більшість європейських країн не підтримають запрошення України до НАТО в короткостроковій перспективі. Будь-яка майбутня пропозиція щодо членства в Альянсі також буде повʼязана із впровадженням в Україні антикорупційних реформ.

Що передувало

16 жовтня президент Зеленський вперше публічно детально представив план перемоги, виступаючи перед українськими депутатами в Верховній Раді. Він містить пʼять пунктів — в одному з них йдеться про вступ України в НАТО.

Зеленський стверджує, що це стане «свідченням рішучості» і покаже, як партнери бачать Україну в «архітектурі безпеки». За його словами, Україна не хоче повертати собі право бути ядерною державою, але в обмін на це має отримати «безпекову парасольку» у вигляді членства в Альянсі.

«Нам потрібне НАТО, тому що у нас немає зброї, яка може зупинити Путіна», — наголосив президент.

В одному з інтервʼю Зеленський заявив, що зі США Україна зараз ближче до НАТО, ніж колись була. Скептичною щодо членства України в блоці, за словами президента, досі залишається Німеччина.

«На жаль, країни-лідери досі не позбавились бажання не зачиняти повністю двері з РФ», — додав він.