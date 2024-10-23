Опитування: Правляча партія Грузії набирає 35% голосів, а опозиційні проєвропейські — 52%

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Напередодні парламентських виборів у Грузії опозиційний телеканал «Мтаварі» опублікував результати нового опитування громадської думки, за яким правляча партія «Грузинська мрія» набрала 35% голосів, а чотири головні опозиційні — 52%.

Про це передає «Ехо Кавказу».

Ось рейтинг партій за версією цього опитування:

«Грузинська мрія» — 35%;

«Коаліція за зміни — Гварамія, Мелія, Гірчі, Дроа» — 19%;

« Єдність » — 16%;

» — 16%; « Сильна Грузія » — 9%;

» — 9%; «Гахарія — За Грузію» — 8%;

«Гірчі» (Яго Хвічія) — 3%;

«Альянс патріотів» / «Альт-інфо» — 3%;

Лейбористська партія — 2%;

Інші партії — 5%.

Якщо орієнтуватися на ці дані, «Грузинська мрія» зможе отримати в новому парламенті 61 мандат, а опозиційні — 89 («Коаліція за зміни» — 33, «Національний рух» — 28, «Сильна Грузія» — 15, «Гахарія за Грузію» — 13) .

Парламентські вибори у Грузії проведуть 26 жовтня 2024 року. Уперше вони проходитимуть не за мажоритарною системою, що збільшує шанси опозиції на успіх.