МЗС Південної Кореї викликало російського посла і вимагає вивести північнокорейських солдатів із Росії

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Міністерство закордонних справ Південної Кореї 21 жовтня викликало посла Росії в Сеулі через відправку північнокорейських військ до Росії для розгортання в Україні.

Про це пише Yonhap.

Перший заступник міністра закордонних справ Південної Кореї Кім Хонг-Кюн викликав посла Росії Георгія Зіновʼєва і закликав негайного вивести північнокорейських солдатів з Росії.

Чиновник зазначив, що військова співпраця Росії та КНДР, що виходить за межі положень про військове постачання, становить серйозну загрозу для Південної Кореї та міжнародної спільноти, водночас порушуючи численні резолюції Ради Безпеки ООН.

Кім наголосив, що Південна Корея буде реагувати всіма можливими засобами разом з міжнародним співтовариством на будь-які дії, що загрожують основним інтересам Південної Кореї.

У відповідь на це Зіновʼєв заявив, що співпраця між Москвою і Пхеньяном відповідає міжнародному праву і не спрямована проти інтересів безпеки Південної Кореї, йдеться в повідомленні російського посольства в Facebook.

Участь військових КНДР у війні проти України

4 жовтня видання Kyiv Post з посиланням на українську розвідку повідомило, що за день до того через удар ЗСУ поруч з окупованим Донецьком загинули шість північнокорейських офіцерів. Анонімний український чиновник заявив The Guardian, що військові інженери з КНДР допомагають російським військам бити по Україні північнокорейськими балістичними ракетами KN-23.

Уже 8 жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен заявив, що домовленості між Росією і Північною Кореєю нагадують військовий альянс, тому є висока ймовірність, що військові з КНДР воюють на боці РФ в Україні — і їхня кількість може збільшитись. За кілька днів президент Зеленський підтвердив, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й особовий склад до військових сил.

Джерела «Бабеля» в розвідці 15 жовтня розповіли, що на базі 11 окремої десантно-штурмової бригади РФ формують «особливий бурятський батальйон», укомплектований громадянами КНДР.

Очільник ГУР Кирило Буданов 18 жовтня заявив, що близько 11 тисяч солдатів КНДР готують у РФ для війни проти України. Незабаром після цього в мережі почали зʼявлятись відео підготовки північнокорейців на російських полігонах, а джерела «Бабеля» розповіли, що їх готують у таких містах як Хабаровськ, Усурійськ, Благовєщенськ, Владивосток.