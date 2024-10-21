США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на $400 мільйонів

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Міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським оголосив про виділення нового пакета військової допомоги на $400 мільйонів.

Про це повідомляє Укрінформ.

«Під керівництвом Джо Байдена США продовжують нарощувати цю підтримку України. Сьогодні я хочу оголосити про виділення президентського пакета допомоги на $400 мільйонів на боєприпаси, військову техніку та озброєння для України», — заявив Остін.

Яке саме озброєння увійде в цей пакет допомоги, наразі невідомо.