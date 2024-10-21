Джерела «Бабеля»: Росіяни затримали військових з КНДР, які намагалися втекти з позицій на Курщині. Їх можуть залучити до штурмів проти ЗСУ

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Росіяни затримали 18 військовослужбовців Північної Кореї, які намагалися втекти з позицій російських окупаційних військ у Курській області.

Про це повідомляють джерела «Бабеля» в Головному управлінні розвідки.

Загалом близько 40 військових інструкторів з Північної Кореї разом з півсотнею російських окупантів перебували на позиціях в лісі в районі Колячек Хомутовського району Курської області.

Встановлено, що північнокорейці навчали військовослужбовців Збройних сил РФ використовувати повітряні кулі у військових цілях. Натомість військові РФ навчали представників Північної Кореї веденню сучасного піхотного бою з використанням досвіду так званої «СВО».

Після закінчення курсу навчання, військовослужбовців Північної Кореї залишили в лісовому масиві в районі Колячек на декілька днів без їжі та без вказівок щодо подальших планів і намірів. 14 жовтня частина північнокорейців вирішила самовільно покинути позиції, щоб знайти командування ЗС РФ.

За дві доби, 16 жовтня, зниклих з позицій військовослужбовців знайшли та затримали росіяни. Ті встигли відійти від місця втечі на 60 кілометрів, їх затримали в Комарицькому районі Брянської області.

Як повідомляють джерела, наразі всі 40 військовослужбовців КНДР, які перебували на позиціях у Хомутовському районі, переміщені у Льговський район Курської області для подальшого задіяння у штурмових діях на Курщині.

Участь військових КНДР у війні проти України

4 жовтня видання Kyiv Post з посиланням на українську розвідку повідомило, що за день до того через удар ЗСУ поруч з окупованим Донецьком загинули шість північнокорейських офіцерів. Анонімний український чиновник заявив The Guardian, що військові інженери з КНДР допомагають російським військам бити по Україні північнокорейськими балістичними ракетами KN-23.

Уже 8 жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен заявив, що домовленості між Росією і Північною Кореєю нагадують військовий альянс, тому є висока ймовірність, що військові з КНДР воюють на боці РФ в Україні — і їхня кількість може збільшитись. За кілька днів президент Зеленський підтвердив, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й особовий склад до військових сил.

Джерела «Бабеля» в розвідці 1 жовтня розповіли, що на базі 11 окремої десантно-штурмової бригади РФ формують «особливий бурятський батальйон», укомплектований громадянами КНДР.