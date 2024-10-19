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Франція підтримує план перемоги Зеленського

Автор:
Олександра Амру
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Міністр закордонних справ Франції Жан Ноель-Барро під час свого сьогоднішнього візиту до Києва пообіцяв підтримувати план перемоги президента України Володимира Зеленського, передає The Guardian.

Він заявив журналістам, що працюватиме з українськими високопосадовцями, щоб заручитися підтримкою цієї пропозиції з боку інших країн.

«Перемога Росії стала б торжеством права найсильнішого і спричинила б хаос у міжнародному порядку. Саме тому наші звʼязки мають дозволити нам досягти прогресу в плані перемоги президента Зеленського і згуртувати навколо нього якнайбільшу кількість країн», — заявив Барро на спільній пресконференції зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою.

Також, як пише Reuters, Париж відкритий до ідеї негайного запрошення України до НАТО, що є одним із пунктів плану перемоги, однак переговори на цю тему із союзниками продовжаться.

«Щодо запрошення України до НАТО, ми відкриті до цього, і дискусію щодо цього ми ведемо з нашими партнерами», — сказав Барро.

Президент Зеленський заявив, що мав «змістовну зустріч» з міністром закордонних справ Франції, і подякував Франції за підтримку плану перемоги.

План перемоги

16 жовтня, президент Зеленський вперше публічно детально представив план перемоги, виступаючи перед українськими депутатами в Верховній Раді. Він містить пʼять пунктів. Перші чотири розраховані на реалізацію під час війни, а останній — після війни.

План також містить таємні додатки, які вже передали партнерам. За словами президента, реалізація кожного пункту розрахована на певний часовий проміжок, і якщо розпочати виконувати його просто зараз, війну вдасться завершити не пізніше кінця наступного року.

Перед цим Зеленський представив план перемоги обом кандидатам у президенти США — республіканцю Дональду Трампу та чинній віцепрезидентці, демократці Камалі Гарріс, чинному президенту Штатів Джо Байдену, а також Великій Британії, Франції, Італії і Німеччині.

Про план перемоги президент говорив ще наприкінці серпня. 20 вересня Зеленський повідомив, що план «розрахований на швидкі рішення партнерів з жовтня до грудня 2024 року».