Нідерланди куплять для України розвідувальні дрони на понад €42 мільйони

Новини

Міністерство оборони Нідерландів купить для України розвідувальні дрони на понад €42 мільйони від місцевої компанії DeltaQuad.

Про це повідомили в пресслужбі відомства.

Безпілотники ISR можуть літати довго і далеко. Їх використовують для збору інформації з поля бою в режимі реального часу, збору розвідданих та спостереження.

Водночас сучасні безпілотники повинні мати новітні технології, щоб залишатися непомітними, протистояти глушінню і працювати автономно, якщо вони тимчасово втрачають звʼязок з місцем базування.

Купівля дронів ISR — це один з перших кроків у межах угоди з Україною на €400 мільйонів, яку підписали під час візиту міністра оборони Рубена Брекельманса. Країни домовилися спільно виробляти безпілотники.