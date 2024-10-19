Нідерланди куплять для України розвідувальні дрони на понад €42 мільйони
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Міністерство оборони Нідерландів купить для України розвідувальні дрони на понад €42 мільйони від місцевої компанії DeltaQuad.
Про це повідомили в пресслужбі відомства.
Безпілотники ISR можуть літати довго і далеко. Їх використовують для збору інформації з поля бою в режимі реального часу, збору розвідданих та спостереження.
Водночас сучасні безпілотники повинні мати новітні технології, щоб залишатися непомітними, протистояти глушінню і працювати автономно, якщо вони тимчасово втрачають звʼязок з місцем базування.
Купівля дронів ISR — це один з перших кроків у межах угоди з Україною на €400 мільйонів, яку підписали під час візиту міністра оборони Рубена Брекельманса. Країни домовилися спільно виробляти безпілотники.
- Нідерланди послідовно підтримують Україну в її захисті від повномасштабного російського вторгнення. У жовтні Нідерланди заявили, що додатково виділять €271 мільйон на артилерійські снаряди для України.
- Раніше країна виділила €60 мільйонів на закупівлю безпілотників, разом з Данією внесли €400 мільйонів у фонд для будівництва бойових машин піхоти CV90 для України.
- У липні Нідерланди та Данія почали процес відправки Україні 14 бойових танків Leopard 2A4, які вони придбали для Збройних сил України минулого року. Крім того, Нідерланди вже передали Україні радарну систему до ЗРК Patriot і невдовзі передадуть три пускові установки.