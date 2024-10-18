Буданов: Близько 11 тисяч солдатів КНДР готують у РФ для війни проти України

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Reuters

На сході Росії перебуває близько 11 тисяч північнокорейських солдатів, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні.

Про це повідомив начальник ГУР Міноборони України в інтервʼю виданню The War Zone.

«Вони будуть готові [воювати в Україні] 1 листопада», — наголосив Буданов.

За його словами, північнокорейські війська будуть використовувати російську техніку і боєприпаси. Перший підрозділ чисельністю 2 600 солдатів вирушить до Курська, де Україна встановила плацдарм, за який велися запеклі бої. Куди направлять решту північнокорейських військ, поки що незрозуміло, додав він.

Союз Росії та КНДР

4 жовтня видання Kyiv Post з посиланням на українську розвідку повідомило, що днем раніше через удар ЗСУ поруч із окупованим Донецьком загинули шість північнокорейських офіцерів. Анонімний український чиновник заявив The Guardian, що військові інженери з КНДР допомагають російським військам бити по Україні північнокорейськими балістичними ракетами KN-23.

Уже 8 жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен заявив, що домовленості між Росією і Північною Кореєю нагадують військовий альянс, тому є висока ймовірність, що військові з КНДР воюють на боці РФ в Україні — і їхня кількість може збільшитись. За кілька днів президент Зеленський підтвердив, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й особовий склад до військових сил.

Джерела «Бабеля» в розвідці 1 жовтня розповіли, що на базі 11 окремої десантно-штурмової бригади РФ формують «особливий бурятський батальйон», укомплектований громадянами КНДР.