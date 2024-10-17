WSJ: США тепер навчатимуть більше молодих українських пілотів F-16 замість досвідчених

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Reuters

США переорієнтовують підготовку українських пілотів винищувачів F-16 на молодших курсантів, а не на досвідчених військових. Це рішення може відтермінувати момент, коли Україна отримає готову до бою повну ескадрилью F-16.

Про це пише The Wall Street Journal.

Причиною такого рішення є те, що досвідчених українських пілотів зі знанням англійської мови мало. У США також вважають, що молоді військові будуть більш відкритими до західного стилю навчання.

Протягом року США та інші партнери навчали невелику кількість українських пілотів. Курси пройшли з десяток пілотів, 11 з них зараз літають в Україні на F-16. Однак до весни чи літа наступного року Україна, найімовірніше, не матиме повної ескадрильї F-16 — 20 літаків і 40 пілотів.

Наразі вісім досвідчених пілотів винищувачів завершують навчання на F-16 в Аризоні та прибудуть в Україну на початку 2025 року.

Досвідчені пілоти, які їхали на навчання, пропускали базову льотну підготовку, а от новачки повинні провести рік, навчаючись літати на базах Великої Британії та Франції, перш ніж перейти на курс F-16 в Аризоні (штат США) та Румунії.

Для пілотів Військово-повітряних сил США навчання триває близько двох років — від початку до кінця. Близько року вони проходять базову льотну підготовку, потім чотири-шість місяців літають на обраному літаку та ще від чотирьох до шести місяців витрачають на вивчення процедур свого оперативного підрозділу. А згодом американські льотчики ще багато часу тренуються перед тим, як вийти на бойові завдання. Водночас українські пілоти з коротких навчань одразу виходили в повітряні бої.

Американські посадовці кажуть, що українські пілоти мають проблеми з навчальною програмою англійською мовою. Ще одна проблема полягала в тому, що досвідчені пілоти з України насправді мали значно більше бойового досвіду, ніж їхні західні інструктори.

Утім, саме молоді льотчики, які мали досвід польотів на реактивних радянських винищувачах і були в зоні бойових дій, більш сприйнятливі до американських методів навчання.