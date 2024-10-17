Північна Корея оголосила Південну «ворожою державою»
- Автор:
- Ліза Бровко
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Північна Корея оголосила Південну Корею «ворожою державою», закріпивши це в Конституції. Таку поправку внесли національні збори КНДР, як цього й хотів лідер країни Кім Чен Ин.
Північнокорейське інформаційне агентство KCNA повідомило, що військові підірвали ділянки автомобільного та залізничного сполучення з Південною Кореєю — «ворожою державою, як це визначено конституцією».
Тепер ділянки цих доріг повністю заблоковані в рамках «поетапного повного відокремлення її [північнокорейської] території» від півдня.
Минулого тижня чиновники КНДР збиралися протягом двох днів на збори, щоб внести зміни до Конституції й офіційно визначити Південну Корею як окрему країну та головного ворога.
Ще у січні 2024 року Кім Чен Ин заявив про необхідність змін у Конституції КНДР, щоб визначити Південну Корею «головною ворожою країною». І аргументував це тим, що Пхеньян більше не прагнутиме до примирення з Півднем.
Що відбувається між КНДР і Південною Кореєю?
З 1910 року весь Корейський півострів був частиною Японської імперії, але в 1945 році США скинули дві ядерні бомби на Хіросіму та Нагасакі, тоді Японія капітулювала і Друга світова війна завершилася. Корейський півострів розділили на дві частини: американські війська зайняли південну частину, а радянські — північну. У 1945 році південна частина оголосила про створення Республіки Корея. У 1948 році в північній частині зʼявилася комуністична Корейська Народно-Демократична Республіка.
Лідером новоствореної КНДР став Кім Ір Сен, який, сподіваючись обʼєднати Кореї, розбудував армію та розпочав Корейську війну (у 1950 році). Уже в липні 1953 року США і КНДР підписали перемирʼя, але відтоді формального завершення війни досі не оголошували. КНДР вимагає від США вивести війська з Південної Кореї та скасувати санкції, а США хочуть, щоб КНДР позбулась ядерної зброї.
- Днями сестра лідера Північної Кореї Кім Йо Чжон заявила, що Південну Корею чекає «жахлива катастрофа», якщо південнокорейські дрони знову літатимуть над Пхеньяном. Після цього КНДР привела у бойову готовність артилерію на кордоні з Південною Кореєю.
- 15 жовтня КНДР підірвала дороги, які зʼєднують її з Південною Кореєю. За тиждень до цього військові Північної Кореї оголосили про план «повного відділення» території своєї країни від Південної Кореї.
- На тлі напруженості з Південною Кореєю КНДР також заявляє, що її 1,4 мільйона громадян «палко бажають воювати у «священній війні» і знищити ворогів», тобто південнокорейців.