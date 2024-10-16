У перший день завчасного голосування в одному з ключових штатів — Джорджії — явка була рекордною

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У вівторок, 15 жовтня, в одному з «хитких» американських штатів — Джорджії — зафіксували рекордну явку для першого дня дострокових виборів.

Про це повідомив виборчий чиновник у Джорджії Габріель Стерлінг.

Дільниці прийняли понад 328 тисяч бюлетенів. Попередній рекорд встановили під час виборів у 2020 році — 136 тисяч бюлетенів.

У останніх опитуваннях з невеликим відривом кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп випередив демократку Камалу Гарріс. За експрезидента свої голоси віддали 49% громадян, тоді як за Гарріс — 48%, свідчать дані The New York Times. Загалом у попередніх опитуваннях переважно лідирує Трамп.

Натомість у 2020 році виборці з Джорджії надали перевагу демократам. З невеликим відривом лише у 11 779 голосів із майже 5 мільйонів бюлетенів лідирував президент Джо Байден. Трамп навіть намагався оскаржити цей результат, однак у нього нічого не вийшло.

Рекордна кількість бюлетенів цьогоріч може бути зумовлена тим, що у Джорджії ввели нові правила голосування, які суттєво обмежують кількість скриньок на виборчих дільницях, а також час на голосування.

Тоді як у 2020 році скриньки були доступні цілодобово, цьогоріч їх буде значно менше і віддати голоси можна буде лише в робочий час. Це заохочує громадян до дострокового голосування поштою.

Вибори у США

Цьогорічні президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. Дональд Трамп став кандидатом від республіканців ще в середині липня і представив свого кандидата у віцепрезиденти — Джеймса Девіда Венса. Венс послідовно виступає проти допомоги Україні та заявляє, що Києву доведеться поступитися деякими територіями задля припинення вогню.

Від демократів мав балотуватись нинішній президент Джо Байден, однак після невдалих дебатів із Трампом у червні він потрапив під шквал критики та тиск зі сторони лідерів і донорів Демократичної партії США. Тож 21 липня Байден офіційно повідомив, що виходить із президентської гонки, і підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидата від демократів.

21 серпня Гарріс стала офіційною кандидаткою від Демократичної партії. Її кандидат у віцепрезиденти — це губернатор Міннесоти Тім Волз, відомий своєю підтримкою України та гострою критикою Трампа й Венса.